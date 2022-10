Fünf Tipps für das warme Herbst-Wochenende in Berlin

Das T-Shirt-Wetter Ende Oktober treibt noch mal ganz Berlin an die frische Luft. Fünf Tipps, wie Sie am Wochenende am besten die Sonne genießen.

Berlin. Die Terrassen der Frühstückscafés und Bars sind voll, und wer tagsüber in der Stadt unterwegs ist, trägt eher Sonnenbrille als Jacke. Die letzten Oktober Tage kündigen sich mit Temperaturen weit über 20 Grad an – goldener geht es nicht. Für die Meteorologen ist es noch zu früh, Zahlen zu verkünden, die kommenden Tage des Monats könnten noch Überraschungen bieten. Dennoch ist klar: Dieser Oktober wird an den bisherigen Berliner Rekord von 2001 mindestens herankommen. Damals lag die Durchschnittstemperatur über den ganzen Tag gerechnet bei 12,6 Grad.

Wahrscheinlich werden die Werte 2,5 Grad über dem Mittel der letzten dreißig Jahre liegen, schätzen die Meteorologen der Freien Universität Berlin. Deutschlandweit könnten es sogar drei Grad werden, so Uwe Kirsche vom Deutschen Wetterdienst. Dass es für diese Jahreszeit zu warm ist, ist für Kirsche „eindeutig“.

Auch wenn man an einem Monat nicht den Klimawandel festmachen kann – Ausreißer gibt es immer – ist der Trend klar. Die Oktober in Berlin und Brandenburg sind seit Beginn der Aufzeichnungen 1881 im Durchschnitt um 1,5 Grad wärmer geworden. „Das ist ein Oktober, den wir häufiger erleben werden“, sagt Kirsche vom Wetterdienst. „Insbesondere die warmen Nächte, oft noch im zweistelligen Bereich, sind im Moment verantwortlich für die hohe Durchschnittstemperatur“, so der Pressesprecher.

Goldener Oktober: weniger Heizen, dafür Probleme in der Landwirtschaft

Einen Vorteil hat der warme Oktober im Kontext der Energiekrise, denn die Heizsaison verschiebt sich nach hinten. Die Landwirtschaft dagegen muss sich auf immer neue Situationen einstellen. Berlin ist zwar nicht das Agrar-Bundesland schlechthin, doch ein paar Bauern gibt es doch. Und die haben im Moment das Problem, dass ihre Wintergetreidesorten, die sie jetzt aussäen, sich bei den warmen Temperaturen zu schnell entwickeln.

Gemüsebauer Christian Heymann, dessen Anbaugebiet in Gatow liegt, muss gerade 7,5 Tonnen Möhren in der Erde lassen, weil er sie bei dem Wetter schlichtweg nicht lagern könnte. Hinzu kommen Insekten und Schadnager, also Mäuse und Ratten, die sich immer weiter vermehren, wenn es nicht abkühlt. „Insgesamt überwiegen schon die negativen Effekte“, sagt Heymann zu dem extrem warmen Herbstwetter.

Dennoch setzen die Berliner und Berlinerinnen alles daran, das vielleicht letzte warme Wochenende in diesem Jahr voll auszunutzen. Ferienunterkünfte rund um Berlin sind auf manchen Anbieterportalen zu 99 Prozent ausgebucht. Doch auch wer in der Stadt bleibt, hat viele Möglichkeiten noch einmal richtig rauszugehen und den goldenen Oktober zu genießen. Das sind die fünf Tipps der Morgenpost:

1. Ein letztes Mal im Prinzenbad schwimmen

Auch im Mai, als dieses Bild im Prinzenbad aufgenommen wurde, ist es manchmal nicht wärmer als jetzt Ende Oktober. Warum also nicht noch eine Runde schwimmen gehen? Das Sommerbad Kreuzberg at seine Freibadsaison verlängert.

Foto: Julian Würzer

Währen im Supermarkt schon die Schoko-Weihnachtsmänner bereitstehen, packt Berlin noch einmal den Badeanzug ein. Das Sommerbad Kreuzberg hat die Badesaison verlängert und wer mit 15 Grad Wassertemperatur einverstanden ist, kann noch bis 4. November von 7:30 bis 14 Uhr seine Runden im Außenbecken drehen. Die Schwimmhalle ist bis 11. November geöffnet, hier erwarten einen 22,5 Grad Wassertemperatur. Das Prinzenbad ist das einzige Berliner Sommerbad, das seine Türen noch bis in den November hinein öffnet.

2. Tretbootfahren auf dem Plötzensee

Eine Tretboottour auf dem Plötzensee in Berlin Wedding ist im goldenen Oktober genauso schön wie im Sommer. Der Verleih erfolgt durch die Fischerpinte. Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Foto: Sergej Glanze / FUNKE Foto Services

Es ist so warm, dass die Berührungsängste mit dem kalten Nass noch nicht ganz so groß sind. Wer doch nicht mehr reinhüpfen will, bewegt sich am besten per Boot auf dem Wasser vorwärts. Zum Beispiel mit einem Tretboot auf dem Plötzensee. Normalerweise hätte der Verleih der Fischerpinte um diese Jahreszeit schon geschlossen, doch bei dem guten Wetter wollen die Betreiber dieses Jahre sogar im November noch an den Wochenenden ihren Laden öffnen. Die Fischerpinte Plötzensee ist ein Berliner Kultort und wie das bei Berliner Kultorten leider häufig der Fall ist, ist er vom Verschwinden bedroht. Pächter Wolfgang Düring und Anwohner kämpfen schon seit dem Sommer um den Erhalt des Verleihs. Viele gute Gründe, an diesem lauen Wochenende einen Ausflug an die „Plötze“ zu machen.

3. Die Windenergie Ausstellung im Park des Technik-Museums

Eine ganze Bockwindmühle wie dieses Model Naturreservat am Gülper See im Westhavelland ist im Museumspark des Technischen Museums.

Foto: Jörg Krauthöfer / FUNKE Foto Services

Für eiserne Museumsgänger, die trotzdem ein bisschen frische Luft und Sonne abbekommen wollen, empfiehlt sich die Windenergie Ausstellung im Museumspark des Technik-Museums. Aktueller denn je ist das Thema der Energiegewinnung durch Wind und umso interessanter der Blick in die Nutzungsgeschichte dieser natürlichen Ressource.

Dienstag bis Freitag 9-17:30 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage 10-18Uhr, Eintritt 8 Euro, ermäßigt 4 Euro.

4. Noch einmal Wasserbüffel im Tegeler Forst besuchen

Die Wasserbüffel grasen noch bis in den November hinein auf dem Tegler Fließ in Berlin. Dieses Wochenende könnte die letzte Chance sein, ihnen bei gutem Wetter einen Besuch abzustatten.

Foto: Rainer Jensen / picture alliance / Rainer Jensen

Am Tegeler Fließ tummeln sich seit 2015 elf tierische Landschaftspfleger. Die großen Büffel zu bestaunen, macht bei den angenehmen Temperaturen, die Berlin am Wochenende erwarten, besonders Spaß. Und es ist eine der letzten Gelegenheiten in diesem Jahr, denn in der Regel werden die Vierbeiner im November in ihr Winterquartier übergesiedelt. Zur Anreise eignen sich die S-Bahnlinien S1 oder S26 zur Station Waidmannslust. Doch Vorsicht, erst letztes Jahr sind sechs der Tiere ausgebüchst und durch benachbarte Vorgärten gestapft.

5. Den Sonnenuntergang am Urbanhafen genießen

Ob sich Ende Oktober noch genauso viele Leute im Paddelboot auf den Landwehrkanal trauen, ist zu bezweifeln. Trotzdem ist die Stelle einer der schönsten – und beliebtesten – Orte für laue Abendstunden.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Selbst in den Abendstunden wird es momentan noch nicht so richtig kalt. Die perfekte Gelegenheit, nochmal draußen einen Sonnenuntergang am Urbanhafen zu genießen, am besten mit Limo oder Bier vom Späti und einer Pizza von Il Casolare gegenüber der Admiralsbrücke. Im Gegensatz zum Sommer muss man jetzt auch nicht bis elf Uhr abends auf den Sonnenuntergang warten, schon um 17:30 Uhr beginnt das Himmelsspiel.

Il Casolare, Grimmstraße 30, Pizza 6,50 bis 12 Euro