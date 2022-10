Tesla plant Ausbau der Produktion in Grünheide

Der US-Elektoautobauer Tesla will seine Fabrik in Grünheide bei Berlin vergrößern. Derzeit werde die nächste Ausbaustufe auf dem Gelände vorbereitet, um die Produktionskapazität zu erweitern, hieß es am Freitag aus dem Unternehmen. Dafür würden ab diesem Freitag 70 Hektar Kiefernwald gerodet. Die dazu notwendigen forst- und artenschutzrechtlichen Maßnahmen befänden sich in Umsetzung oder seien bereits umgesetzt. Ein Antrag für den Ausbau sei in Vorbereitung. Zuvor hatte die „Märkische Oderzeitung“ (online) berichtet. Derzeit beschäftigt Tesla mehr als 7000 Mitarbeiter - in der ersten Stufe sollen es 12 000 sein, mit dem Ausbau würden es dann noch mehr. Die Produktion in Grünheide startete im März.