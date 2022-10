Demonstration mit 10.000 Menschen am Großen Stern

Am Sonnabend wollen bis zu 10.000 Menschen am Großen Stern ihre Solidarität mit den unterdrückten Menschen im Iran zeigen.

Berlin hat ein starkes Zeichen der Solidarität mit der Protestbewegung im Iran gesetzt: Zehntausende Menschen demonstrierten an der Siegessäule gegen die Unterdrückung und Diskriminierung von Frauen in dem Land. Ein Frauenkollektiv hatte europaweit für die Kundgebung mobilisiert.

Kundgebung in Berlin Iran-Demo: 10.000 Menschen am Großen Stern erwartet

Berlin. Rund um den Großen Stern kann es am Sonnabend, 29. Oktober, zu Verkehrsbehinderungen kommen. Grund ist eine Demonstration, für die sich laut Polizei 10.000 Menschen angemeldet haben.

Start der Kundgebung ist um 14 Uhr, das Ende gegen 19 Uhr. In erster Linie geht es um die Solidarität mit den unterdrückten Menschen im Iran. Weiter sollen die Stimmen der Demonstranten im Iran zu den Regierungen der Welt transportiert werden, so die Veranstalter. Zwar konnte die Polizei noch nicht sagen, ob ein Bereich um den Großen Stern abgesperrt werden muss. Bei so vielen angemeldeten Teilnehmenden ist eine Umfahrung aber wohl ratsam. Gerade, weil am vergangenen Wochenende 30.000 Menschen mehr kamen, als angekündigt und die Straße um die Siegessäule blockierten.

In Berlin sind noch weitere Kundgebungen angemeldet, die sind aber um einiges kleiner. Ebenfalls am Sonnabend werden circa 500 Menschen zwischen 15 und 18 Uhr unter dem Titel „Totale Sanktion gegen Mullah Regime in Iran“ auf der Straße Unter den Linden kurz vor dem Brandenburger Tor stehen.

Fahrradkorsos sind am Wochenende in Berlin unterwegs

Es sind auch wieder Fahrradkorsos für das kommende Wochenende angekündigt: Am Sonnabend starten die Teilnehmer, angemeldet sind laut Polizei bislang 50 Menschen, um 12 Uhr am Olympischen Platz. Drei Stunden werden sie unterwegs sein und unter anderem über die Olympische Straße, den Spandauer Damm, Brunsbütteler Damm und Am Juliusturm bis zur Zitadelle Spandau fahren. Zwischendurch gibt es Kundgebungen. Die „Freien Geister“ wollen für die Zukunft der Kinder fahren und unter anderem über das Infektionsschutzgesetz aufklären.

Am Sonntag, 30. Oktober, sind um die 100 Teilnehmer mit ihren Fahrrädern unterwegs. Dabei geht es um das Widerstandsnetzwerk rote Kapelle und ihre Zerschlagung im Jahr 1942. Los geht es um 14 Uhr an der Harzer Straße. Die Teilnehmenden fahren dann zum Richardplatz, Hermannstraße, Hasenheide, Yorckstraße, Möckernstraße, Tempelhofer Ufer, Hallesches Tor bis zum Halleschen Ufer. Auf dem Weg wird es immer wieder Kundgebungen geben.

Demonstration gegen LSBTI-Kitas

Aufsehen erregen derzeit geplante Kitas in Schöneberg. Die Kindertagesstätten für insgesamt 93 Kinder entstehen derzeit innerhalb des Wohnprojekts „Lebensort Vielfalt“ an der Schöneberger Linse und sollen im Januar 2023 eröffnet werden.

Die Schwulenberatung Berlin baut unter diesem Label 69 Wohnungen am Südkreuz, in denen vor allem homosexuelle Menschen und Mitglieder der LSBTI*-Community ein sicheres Zuhause finden sollen. Erzieherinnen und Erzieher werden selbst LSBTI sein. Gegen diese Kitas wird am 29. Oktober zwischen 12.30 und 16 Uhr am Tempelhofer Weg 27 demonstriert. Befürworter treffen sich um 13 Uhr an gleicher Stelle.

