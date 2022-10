Hertha will Schwung aus Heimsieg mit nach Bremen nehmen

Hertha BSC will am Freitag bei Werder Bremen (20.30 Uhr/DAZN) das nächste Erfolgserlebnis in der Bundesliga feiern. Am vergangenen Wochenende hatten die Berliner gegen Schalke 04 den ersten Heimsieg der Saison eingefahren. Mit drei Punkten in Bremen würden die Charlottenburger sich im unteren Mittelfeld der Tabelle festsetzen. Die Norddeutschen stehen zwei Plätze und vier Punkte vor der Hertha auf Rang elf.