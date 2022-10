Berlin Volleys treffen auf Bulgariens Meister

Die Berlin Volleys treffen am 8. November zum Auftakt der Gruppenphase in der Champions League daheim auf Hebar Pazardzhik. Der bulgarische Meister mit dem deutschen Nationalspieler Simon Hirsch in seinen Reihen sicherte sich am Donnerstag als Qualifikant durch einen 3:1 (26:28, 25:20, 25:17, 25:10)-Sieg bei Mladost Zagreb den letzten freien Platz im Hauptfeld der Königsklasse. Bereits das Hinspiel gegen die Kroaten hatten die Bulgaren eine Woche zuvor mit 3:1 für sich entschieden.