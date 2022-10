Mann aus Wohnhaus mit Pfeil beschossen - SEK-Einsatz

An der Tür eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei».

Ein Schuss mit einem Pfeil aus einem Wohnhaus in Forst (Landkreis Spree-Neiße) hat am Donnerstag einen Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei ausgelöst. Ein Mann gab an, aus dem Haus beschossen worden zu sein - getroffen wurde er nicht, wie die Polizei mitteilte.