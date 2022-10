Transfrau bewusstlos geschlagen: Verdächtige stellen sich

Die Polizei hat zwei junge Männer gefasst, die am Hermannplatz zwei Transfrauen zuerst transfeindlich beleidigt und danach eine der beiden bewusstlos geschlagen haben sollen. Die Verdächtigen stellten sich am Donnerstagvormittag, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Berlin (dpa/bb). Die Polizei hat zwei junge Männer gefasst, die am Hermannplatz zwei Transfrauen zuerst transfeindlich beleidigt und danach eine der beiden bewusstlos geschlagen haben sollen. Die Verdächtigen stellten sich am Donnerstagvormittag, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte.

Die Tat hatte sich am Morgen des 16. April ereignet. Am Mittwoch hatte die Polizei zwei Fotos von den Männern veröffentlicht und um Hinweise gebeten - vier gingen nach Angaben einer Sprecherin am Donnerstagvormittag ein. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt in dem Fall.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Transmenschen sind Personen, die sich dem Geschlecht, das ihnen bei Geburt zugeschrieben wurde, nicht zugehörig fühlen.