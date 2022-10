Kaninchen dürfen weiter bei Wagner-Opern auftreten

Tierschützer wollten verhindern, dass an der Staatsoper Berlin lebende Kaninchen zur Schau gestellt werden. Das Gericht entschied anders.

Kaninchen in Käfigen dürfen bei der Operninszenierung an der Staatsoper Berlin weiter eingesetzt werden (Symbolbild).

Berlin. Die Berliner Staatsoper darf in Richard Wagners „Ring des Nibelungen“ weiter Kaninchen auf der Bühne zeigen. Der hat das Verwaltungsgericht am Donnerstag entschieden und den Eilantrag eines Tierschutzvereins zurückgewiesen, der den Einsatz der Tiere verbieten lassen wollte.

In den zwei Neuinszenierungen „Walküre“ und „Rheingold“ des Opernzyklus werden 20 lebende Kaninchen in Käfigen gezeigt, die ein Forschungslabor in der Götterburg Walhall symbolisieren sollen. Die nächsten Aufführungen sind für Sonnabend und Sonntag geplant.

Auftritt der Langohren dauert nur 15 Minuten

Zwar müsse die zuständige Behörde nach dem Tierschutzgesetz dafür sorgen, dass Tiere nicht zu einer Schaustellung herangezogen würden, sofern damit Schmerzen, Leiden oder Schäden verbunden seien, begründete die 17. Kammer des Verwaltungsgerichts ihre Entscheidung. Der Verein habe aber nicht in ausreichender Weise glaubhaft gemacht, dass diese Voraussetzungen hier gegeben seien (VG 17 L 245/22).

Einerseits sei zwar plausibel, dass Kaninchen angesichts der in den Käfigen fehlenden Rückzugsmöglichkeiten besonderem Stress bei den Aufführungen ausgesetzt seien. Andererseits sei die Amtstierärztin zu dem Ergebnis gekommen, dass die Verwendung der Tiere insgesamt akzeptabel sei, nachdem die Tiere nur etwa 15 Minuten im Einsatz seien. Gegen den Beschluss kann Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.