Transfrau bewusstlos geschlagen - Polizei sucht junge Männer

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort.

Mit der Veröffentlichung von zwei Fotos sucht die Berliner Polizei nach zwei jungen Männern, die am Hermannplatz zwei Transfrauen zuerst transfeindlich beleidigt und danach eine der beiden bewusstlos geschlagen haben sollen. Die Tat ereignete sich am Morgen des 16. April, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.