Diebe stehlen Hüpfburgen aus Grundschule

Diebe haben aus einer Grundschule in Königs Wusterhausen zwei Hüpfburgen (Landkreis Dahme-Spreewald), einen Rasentraktor und einen Häcksler gestohlen. Bei dem Einbruch in der Nacht zum Dienstag in einem Nebengebäude der Schule im Ortsteil Wernsdorf entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.