Wie Kunden das Post-Chaos umgehen können

Berlin. Briefe kommen Tage zu spät an, manchmal gar nicht. Die Deutsche Post hat nicht nur in Berlin seit Monaten mit massiven Problemen zu kämpfen, die vor allem auf Engpässe beim Personal zurückzuführen sein sollen. Doch was heißt das für Kunden, wenn Post vom Amt oder Rechnungen zu spät eintreffen? Wo man sich beschweren kann.

Was passiert, wenn eine Rechnung zu spät ankommt?

Der Absender muss die Zustellung beweisen (BGH, Urteil vom 21.01.2009, Az. VIII ZR 107/08), denn einen Nachweis über die Nichtzustellung zu erbringen ist praktisch unmöglich. Der Schuldner muss also auch keine Mahngebühren zahlen, wenn der Rechnungssteller den Zugang einer Rechnung nicht beweisen kann.

Wie ist es mit Behörden-Post?

Ein Bescheid gilt mit dem dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugegangen (§ 41 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz). Sollte er allerdings später zugestellt worden sein, gilt das spätere Datum als Zeitpunkt der Zustellung. Bei einem Strafbefehl geht automatisch eine Zustellurkunde zurück ans Gericht. Grundsätzlich liege bei Briefen mit Fristen die Beweislast beim Sender und nicht beim Empfänger, so der Sprecher der Deutschen Post Johannes Nedo.

Wenn man selbst etwas Wichtiges verschickt?

Bei Terminsachen, wie etwa einer Wohnungskündigung, kommt es auf die pünktliche Ankunft an. „Da empfehlen wir das Einwurfeinschreiben“, sagt Simon Götze, Jurist bei der Verbraucherzentrale Berlin.

Was können unzufriedene Post-Kunden tun?

Zuerst an die Post selbst wenden (montags bis freitags zwischen 9 und 12 Uhr unter der Rufnummer 030 22480 - 500), dann an die Bundesnetzagentur. Sie nimmt direkt Kontakt mit dem betroffenen Unternehmen auf und fordert dieses auf, bestehende Mängel zu beheben. „Es gibt kein gesetzliches Instrumentarium, mit dem ein Postunternehmen im Einzelfall durch eine behördliche Anordnung oder ähnliches zur Erbringung einer bestimmten Qualität verpflichtet werden kann. Ebenfalls kann die Bundesnetzagentur vorübergehende Mängel nicht entsprechend sanktionieren“, sagt Netzagentur-Sprecherin Ulrike Platz.

Wie ist die Lage in Berlin?

Die letzte Prüfung gab es am 22. September in 10629 Charlottenburg wegen mangelhafter und ausgefallener Briefzustellung. Begründet hat die Post diese Situation durch Personalengpässe und wollte mit unter anderem dem Einsatz zusätzlicher Kräfte und striktem Gesundheitsmanagement gegenhalten. Offenbar erfolglos. „Aus Berlin erreichten die Bundesnetzagentur weiterhin auffällig viele Beschwerden. Insgesamt gingen bis Ende September dieses Jahres 20.475 Beschwerden aus dem gesamten Bundesgebiet ein, davon 2472 Beschwerden aus Berlin. Im kompletten Jahr 2021 kamen 1554 Beschwerden aus Berlin, bis Ende September 2021 waren es 1142 Beschwerden aus Berlin“, sagt Sprecherin Ulrike Platz.

Haftet die Post bei verspäteter Zustellung?

Mindestens 80 Prozent der Briefsendungen müssen im Jahresdurchschnitt am folgenden Werktag ausgeliefert werden. 95 Prozent der Briefsendungen müssen nach zwei Werktagen ankommen. Das besagt die Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDV). Es gibt jedoch keinen gesetzlichen Anspruch, dass ein einzelner Brief innerhalb dieser Fristen befördert wird. Insofern gibt es keine Haftung. Die Ausnahme ist: Stellt die Post ein Schreiben trotz vereinbarter Lieferfrist zu spät zu, kann sie für den aus der verspäteten Zustellung entstehenden Schaden ersatzpflichtig sein. Dies ergibt sich aus einem Beschluss des Oberlandesgerichts Köln aus dem April 2020.

Ergibt es Sinn, auf alternative Postzusteller auszuweichen?

Auch andere Anbieter wie die Pin AG sind vom Fachkräftemangel und den wieder zunehmenden coronabedingten Krankheitsausfällen betroffen. Peter Kaiser von der Pin AG gab an, über die letzten Jahren ein relativ konstantes Personallevel gehalten zu haben. „Wir können zudem Ausfälle durch einen Personalaustausch zwischen unseren 19 Depots ausgleichen“, so der Teamleiter für Kommunikation des Unternehmens. Die Post gibt an, bundesweit vermehrt von Wettbewerbern Briefe zurückzubekommen, die sie dann zusätzlich zustellen muss. Kaiser bestreitet jedoch, dass es bei der Pin AG zu solchen Rückgaben gekommen ist.

Hilft eine Sendungsnachverfolgung?

Mit einer Sendungsverfolgung sieht man, wo sich die Post aktuell befindet. Allerdings ist diese nur bei einigen Versandarten wie zum Beispiel „Einschreiben“ sowie für Briefe mit Basis-Sendungsverfolgung möglich.

Was unternimmt die Post?

Laut Johannes Nedo stellt das Unternehmen derzeit monatlich 3000 Leute ein, sucht aber trotzdem weiter „auf allen Kanälen“ nach Mitarbeitern. Aktuell falle täglich in rund 100 von bundesweit 50.000 Zustellbezirken die Postzustellung aus.

Wann sollte man Weihnachtspost verschicken?

Pakete innerhalb Deutschlands sollten bis spätestens 20. Dezember, Briefe bis zum 22. Dezember aufgegeben sein.

