Deutsche Eishockey Liga 2:4 in Düsseldorf: Eisbären verlieren viertes Spiel in Folge

Jonas Mueller in Aktion.

Die Eisbären Berlin haben ihre Misserfolgsserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) fortgesetzt. Am Dienstagabend unterlag der deutsche Meister bei der Düsseldorfer EG mit 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) und kassierte damit bereits die vierte Niederlage in Folge. Alexandre Grenier und Marcel Noebels trafen für die Hauptstädter, die im Angriff zu wenig zustande brachten.