Am 5. November 2022 kommt die Schlagernacht mit hochkarätigen Künstlern in die Mercedes-Benz Arena nach Berlin: Alle Infos zur Show & Tickets.

Matthias Reim und viele weitere Künstler treten am Sonnabend in Berlin bei der Schlagernacht des Jahres auf

Mercedes-Benz Arena Schlagernacht des Jahres 2022 – Was Fans wissen müssen

Marianne Rosenberg, Howard Carpendale, Matthias Reim und viele andere Schlagerstars live: Die Schlagernacht des Jahres gilt als das Gipfeltreffen der Schlager-Superstars und ist für Schlager-Fans das unangefochtene Highlight des Jahres. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen rund um die Schlagerparty in Berlin:

Wann und wo findet die Schlagernacht des Jahres 2022 statt?

Die Schlagernacht wird in der Mercedes-Benz Arena Berlin (Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin) stattfinden. Los geht es am Sonnabend, den 5. November 2022, um 16.30 Uhr mit dem Einlass. Ab 18.00 Uhr beginnt die Show.

Was können Fans von der Schlager-Veranstaltung erwarten?

Besucher der Schlagernacht des Jahres 2022 können sich auf eine sechsstündige Schlager-Party freuen. Mit einer modernen Bühnenproduktion, einer aufwendigen Lichtshow und den großen LED-Wänden wird die Schlagernacht 2022 in Berlin zu einem spektakulären Konzerterlebnis für alle Schlagerfans!

Howard Carpendale und viele andere berühmte Künstler und Künstlerinnen haben ihren Auftritt angekündigt.

Foto: dpa

Welche Künstler treten bei der Schlagernacht des Jahres 2022 auf?

Bei der Schlagernacht des Jahres 2022 können sich Schlagerfans auf Liveauftritte zahlreicher Schlagergrößen freuen. Kaum eine andere Veranstaltungsreihe bietet soviel Abwechslung und Schlagerhits in einem einzigen Konzert.

Das ist das Lineup 2022:

Howard Carpendale

Matthias Reim

Marianne Rosenberg

Nino de Angelo

Ross Antony

Mickie Krause

Oli.P

Voxxclub

Sarah Engels

Stereoact

Eloy de Jong

Team 5ünf

Eric Philippi

Gibt es noch Tickets für die Schlagernacht des Jahres 2022?

Ja, für die Schlager-Veranstaltung in der Mercedes-Benz Arena gibt es noch Karten. Allerdings nicht mehr in allen Kategorien. Wer also noch Tickets ergattern möchte, sollte sich beeilen. Karten können ab 79,50 Euro (zzgl. Gebühren) online auf der Internetseite der Veranstalter vorbestellt werden. Die Preise für die Premium-Tickets beginnen bei 169,00 Euro.

Wie komme ich zur Mercedes-Benz Arena?

Die Mercedes-Benz Arena ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Am Bahnhof Warschauer Straße halten neben den S-Bahn-Linien S3, S5, S7, S75 und S9 und der U-Bahn-Linie U1 auch Busse der Linien 347 und N1 sowie die Tram-Linien M10 und M13. Der Bahnhof ist durch eine Fußgängerbrücke direkt mit der Mercedes-Benz Arena verbunden. Für Autofahrer befindet sich an der Helen-Ernst-Straße auf der westlichen Seite der Arena ein Parkhaus.

Gibt es ein Hygienekonzept in der Mercedes-Benz Arena?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Arena.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Was muss ich beim Einlass beachten?

Für Veranstaltungen in der Mercedes-Benz Arena gelten neue Taschenregelungen: Hierzu heißt es von Seiten der Veranstalter: "Zur Erhöhung der Sicherheit dürfen Besucher ab sofort keine Taschen oder Rucksäcke mehr in die Mercedes-Benz Arena mitnehmen." Das Verbot betrifft Taschen und Rucksäcke, aber auch Beutel und Plastiktüten, deren größte Seite größer als das Format "DIN A4" (21 x 29 cm) ist.

Hier finden Sie weitere Informationen und Hinweise zu den Einlassbestimmungen der Mercedes-Benz Arena.

Schlagernacht des Jahres 2022 live in der Mercedes-Benz Arena, Sonnabend, 5. November 2022, Einlass gegen 16.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 18.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.