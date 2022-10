Ab Freitag: „Winterwelt“ mit Rodelbahn am Potsdamer Platz

Berlin. Eine „Winterwelt“ im goldenen Oktober, mit Glühwein und Rodelbahn. Schon ab diesem Freitag kann man sich auf dem Potsdamer Platz Weihnachtsfeelings abholen. Was nach Kunstschnee und Klimasünde klingt, ist energietechnisch fortschrittlicher als gedacht und das aus wirtschaftlichen Gründen. „Seit fünf Jahren haben wir keinen Schnee mehr auf der Rodelbahn“, sagt Betreiber Arnold Bergmann. Stattdessen rutschen die Besucher in aufblasbaren Ringen auf Matten hinab, so wie die Profi-Rodler im Sommer.

Auch die gesamte Weihnachtsbeleuchtung hat der Stände-Betreiber in den letzten zehn Jahren auf LED umgestellt, so der Franke, der seit 40 Jahren im Geschäft ist. „Wir wollen ja auch nicht von den Kosten aufgefressen werden“, sagt Bergmann. Mit diesen Maßnahmen hätten sie den Stromverbrauch der „Winterwelt“ um 95 Prozent von 120 Kilowatt auf 5 Kilowatt reduzieren können.

Trotz Personalmangel „Hüttengaudi“ auf dem Potsdamer Platz

Die Energiekrise merken sie dennoch im Weihnachtsmarktgeschäft, der Strompreis habe sich verdoppelt. „Und Gas brauchen wir zum Bratwurst braten, aber was uns viel härter trifft, ist der Personalmangel“, so Bergmann. Auch die Personalkosten seien durch den erhöhten Mindestlohn gestiegen. Mit seinen 80 Mitarbeitern bleibe ihm allerdings „nichts übrig, als weiterzumachen“.

Wenn es an diesem Freitag zur Eröffnung wie angekündigt 20 Grad werden, gebe es dann halt Kaltgetränke, also Bier, statt Glühwein, sagt Bergmann. Der richtige Weihnachtsmarkt kommt dann am 25. November dazu. Ab Freitag erwartet die Besucher am Potsdamer Platz neben der Rodelbahn (Kosten: 1,50 Euro) eine „Hüttengaudi“ mit Essens- und Getränkeständen und abends Après-Ski-Partys. Obwohl Berlin zwar flach und das Wetter frühlingshaft ist, ergibt das alles immer noch mehr Sinn als die geplanten Asiatischen Winterspiele 2029 in Saudi-Arabiens Wüste.

Öffnungszeiten: Winterwelt 28.10.22 bis 01.01.2023 11-22 Uhr, 24.12. 11-14 Uhr, geschlossen am 14. (Volkstrauertag) und 22.11. (Totensonntag). Weihnachtsmarkt 25.11. bis 26.12.22, 10-22 Uhr, 24.12. 10-16 Uhr.