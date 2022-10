IHK warnt: Hohe Energiekosten gefährden Wettbewerbsfähigkeit

Berlin. In der deutschen Hauptstadt geraten immer mehr Unternehmen wegen der hohen Kosten für Gas und Strom unter Druck. „Branchenübergreifend müssen fünf Prozent der Betriebe ihre Produktion in Berlin aufgeben oder ihren Geschäftsbetrieb reduzieren (16 Prozent). Drohende Betriebsaufgaben wegen der Energiekosten sind gerade für kleine und mittlere Berliner Unternehmen ein ernstes Problem“, schrieb die Berliner Industrie- und Handelskammer (IHK) am Dienstag anlässlich ihrer jüngsten Konjunkturumfrage.

Die Zahlen würden unterstreichen, wie ernst die Lage sei, so IHK-Präsident Sebastian Stietzel. „Eine weitere Verschärfung der Preiskrise kann für viele Betriebe existenzbedrohend sein – und das über alle Branchen hinweg. Auch immer mehr Berliner Arbeitsplätze sind durch gestiegene Energiepreise gefährdet“, sagte Stietzel weiter.

Aus seiner Sicht müssten nun angekündigte Lösungen auf Bundesebene für eine Gas- und eine Strompreisbremse so schnell wie möglich umgesetzt werden. Wo die Bundesprogramme Lücken ließen, müsse das Land zudem unterstützend einspringen, und zwar mit unbürokratischen Programmen und schnellen Verfahren, so der Kammer-Präsident. Stietzel betonte, dass auch die Wirtschaft ihren Beitrag leiste und Verantwortung übernehme. „Mit unserem Bündnis 'Wirtschaft spart Energie’ fördern wir Energiesparen über unterschiedliche Branchen hinweg, helfen die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu reduzieren und leisten damit neben der Bewältigung der aktuellen Krise auch einen Beitrag für die Energiewende“, sagte er.

Energiekostenanteil am Jahresumsatz steigt weiter

Die Bundesregierung hat bereits angekündigt, die Preise für Gas und Strom deckeln zu wollen. Ein kürzlicher beschlossener Abwehrschirm umfasst 200 Milliarden Euro. Die Wirtschaft hatte aber bereits kritisiert, die Politik lasse sich zu viel Zeit.

Laut Herbst-Konjunkturbefragung seien mittlerweile mehr als vier von fünf Berliner Unternehmen „immer stärker in Bedrängnis“, so die IHK. Der Energiekostenanteil habe sich am Jahresumsatz von Berliner Unternehmen im Vergleich zu 2021 im laufenden Jahr branchenübergreifend um 26 Prozent erhöht. Besonders betroffen seien Handelsunternehmen, die mit einer Erhöhung des Energiekostenanteils um fast die Hälfte die mit Abstand stärkste Betroffenheit meldeten.

Wegen der aktuellen Lage würde es den Unternehmen zudem schwerer fallen, überhaupt noch Verträge mit Versorgern abzuschließen: Bei Strom sind es branchenübergreifend elf Prozent und bei Gas sieben Prozent der Firmen, die laut Befragung meldeten, dass sie solche Versorgungsvereinbarungen nur noch unter „hohem Aufwand“ vereinbaren könnten. Die IHK wies zudem darauf hin, dass selbst bei einer geringen Drosselung von Gas bereits einige Berliner Unternehmen ihre Produktion vollständig einstellen müssten.

Firmen können höhere Preise nicht immer weitergeben

Neben der Energieproblematik belasten die Hauptstadtwirtschaft weitere Faktoren: Die IHK nannte unterbrochene Lieferketten, Fachkräftemangel, Zinssteigerungen und die Gefahr der Coronapandemie. Die Preisentwicklung und Liefersicherheit von Energieträgern, Vorprodukten und Rohstoffen seien so risikobehaftet wie noch nie. Dennoch würden Firmen verstärkt in Energieeffizienzmaßnahmen investieren. Gleichzeitig hätten viele Unternehmerinnen und Unternehmer jedoch auch festgestellt, dass sie die Preissteigerungen im direkten oder indirekten Wettbewerb nicht immer in vollem Umfang an ihre Kunden weiterreichen könnten, hieß es.