Tierheim-Geschichten Gutmütiger Hund Rio spielt am liebsten mit Wasser

Berlin. So gutmütig, wie er aussieht, ist er auch. Rio ist ein Pyrenäenberghund und wie es sich für diese Rasse gehört, ist er groß und kräftig, aufmerksam, ausgeglichen und sanftmütig. Der Rüde ist gerade ein Jahr alt geworden, er wurde nicht artgerecht gehalten und kam deshalb vor drei Monaten ins Tierheim Berlin. Da er noch sehr jung ist, sollte der Hund schnell ein Zuhause finden, in dem er gut erzogen wird.

Er brauche jemanden, der ihm zeigt, wie ein richtiges Leben als Hund funktioniert, heißt es von den Pflegenden im Tierheim. Vor allem sollte Rio bald erfahren, wie schön so ein Dasein ist, in dem er eine wichtige Rolle spielt und es sich auch um ihn dreht. Und in dem er seine Aufgaben und seine Routine hat.

Liebevolle Menschen mit Haus und Garten gesucht

Rio ist nicht nur ruhig und gutmütig, er ist auch ein eher zurückhaltender Kerl. Mit anderen Hunden kommt er offenbar ganz gut klar. Ganz besonders liebt er Wasser. Der Rüde sollte ein liebevolles Zuhause bei Menschen finden, die nicht nur Erfahrungen mit Hunden, sondern auch Haus und Garten haben.

Wer sich für ihn interessiert oder Fragen hat, kann sich bei den Tierpflegenden im Struppi-Haus unter Telefon 030 76 888-156 melden.