Energie-Krise: 20 Millionen Euro für Berliner Härtefallfonds

Ein Gashahn in einem Keller: Der Berliner Senat will verhindern, dass Menschen in der Stadt Gas und Strom gesperrt werden.

Berlin. Es ist das zentrale politische Versprechen der rot-grün-roten Koalition in der Energiekrise: Niemand soll seine Wohnung verlieren, weil er sich die gestiegenen Kosten für Strom oder Gas nicht mehr leisten kann. Zudem will das Regierungsbündnis verhindern, dass Menschen mit abgeklemmten Gas- und Stromleitungen in kalten, dunklen Wohnungen hausen müssen. Deshalb hat der Senat am Dienstag den Härtefallfonds Energiearmut beschlossen.

Noch ist jedoch nicht abschließend geklärt, ob wie geplant ab Januar Geld fließen kann. Für die Prüfung der Anträge soll ein „Rahmenvertragspartner“ gewonnen werden, heißt es im Konzept von Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke). „Sollte diese avisierte Abwicklung nicht möglich sein, ist der Starttermin zum 01.01.2023 voraussichtlich nicht zu halten.“

Im Fokus sind Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen

Der Senat beabsichtigt, 20 Millionen Euro für Härtefälle bereit zu stellen. Der Fonds sei als „Ultima Ratio“ verstehen und soll dann zum Einsatz kommen, wenn „unerwartete und unverschuldete Belastungen“ nicht durch Zuschüsse aus anderen sozialen Sicherungssystemen ausgeglichen werden können. Bei Beziehern von Hartz IV oder Grundsicherung geht es vor allem darum, Strom- oder Gassperren zu verhindern, weil für diese Menschen Jobcenter oder Sozialämter die Kosten für Miete und Heizung übernehmen.

Für Berlinerinnen und Berliner außerhalb des Grundsicherungsleistungsbezuges liege der Fokus „auf der Abwendung von Wärmesperren“, heißt es in der Senatsvorlage. Dabei soll neben Menschen mit niedrigen Einkommen auch die Mittelschicht Unterstützung erhalten. Wer also als Single bis zu 33.600 Euro im Jahr oder als Zwei-Personen-Haushalt weniger als 50.400 Euro hat, kann auf Hilfe vom Land hoffen. Für jedes Kind steigt die Einkommensgrenze um knapp 11.800 Euro an.

Selbstauskünfte als eidesstattliche Versicherung sollen Antragsverfahren beschleunigen

Antragsteller müssen zahlreiche Unterlagen vorlegen, wie eine Personalausweiskopie und eine eidesstattliche Versicherung, dass man durch die Zahlung von Energiekosten in wirtschaftliche Not geraten ist. Weiterhin per eidesstattlicher Versicherung werden Informationen über Bezug oder Nichtbezug von Sozialleistungen verlangt. Gefordert wird auch der Nachweis, dass Ämter gegebenenfalls früher die Übernahme der Kosten abgelehnt haben. Gefragt wird auch nach einem Einkommensnachweis für die vergangenen drei Monate sowie der Sperrandrohung beziehungsweise dem Sperrnachweis des Strom- oder Gaslieferanten. Und auch die Höhe der Schulden beim Energieversorger wird abgefragt. Auszahlen soll das Geld dann die landeseigene Investitionsbank Berlin (IBB):

Die Sozialverwaltung geht davon aus, durch diese Selbstauskünfte der Antragsteller den Aufwand, um die Anträge zu bearbeiten, senken zu können. Ausdrücklich weist der Senat darauf hin, dass es keinen Rechtsanspruch auf Zahlungen aus dem Härtefallfonds gebe.

2021 wurden in Berlin 90.000 Strom- und 100.000 Gassperren angedroht

Im vergangenen Jahr wurden mehr als 90.000 Haushalten Stromsperren und 100.000 Haushalten Gassperren angedroht, weil sie Schulden von mehr als 100 Euro beim Versorger hatten. Tatsächlich gesperrt wurden 12.000 Strom- und 1700 Gasanschlüsse. Im Durchschnitt lagen die betroffenen Schulden zwischen 300 und 400 Euro, für die nun der Senat aufkommen würde.

