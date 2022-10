Bis zu 25.000 Euro Bußgeld bei Verstoß gegen Maskenpflicht

Ob künftig in Berlin in Innenräumen wieder Maske getragen werden muss, wird in der heutigen Senatssitzung entschieden.

Berlin. Am Dienstag entscheidet der Senat darüber, ob die Maskenpflicht wieder ausgeweitet wird. Dabei geht es vor allem um eine Pflicht zum Tragen in Innenräumen wie Museen oder Geschäften. Dafür macht sich Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) stark. Die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey dagegen ist skeptisch und will keinen Alleingang, nach dem in anderen Bundesländer andere Regelungen gelten würden.

Um zu einem Beschluss kommen zu können, hören die Senatsmitglieder mehrere Experten an. Die stammen auch aus Berliner Krankenhäusern. Berlins Universitätsklinik Charité zum Beispiel schaut mit Sorge auf das aktuelle Corona-Infektionsgeschehen. „Wir laufen an der Charité möglicherweise in eine Situation hinein, in der wir die reguläre Versorgung wieder einschränken müssen“, sagte Charité-Vostandsmitglied Professor Martin E. Kreis. „Wenn der Infektionsschutz mit der Maskenpflicht in Innenräumen intensiviert würde, hätten wir eine gute Möglichkeit, der schwierigen Lage in den Krankenhäusern gegenzusteuern“, sagte Kreis.

Verfolgen Sie die Lage in unserem Corona-Newsblog: Senat berät über Ausweitung der Maskenpflicht

Vor einer Woche war darüber im Senat schon einmal diskutiert worden – ohne Ergebnis. Anlass für die neuerliche Debatte ist, dass die aktuelle Corona-Verordnung am Freitag ausläuft. Ihre Verlängerung gilt als sicher.

Der Berliner Bußgeldkatalog sieht bereits drastische Strafen für Verstöße gegen Corona-Auflagen vor. Demnach kostet es bis zu 5000 Euro, wenn man trotz eines positiven Corona-Tests nicht nach Hause geht, gegen die Quarantäne-Pflicht für 10 Tage verstößt oder andere im Krankenhaus besucht. Auch Betreiber von Kliniken können bis zu 5000 Euro bezahlen müssen, wenn sie bei Besuchern die Tests nicht kontrollieren. Wer ohne Maske in einem Krankenhaus herumläuft, kann mit bis zu 500 Euro belangt werden. Wiederholungstäter müssen mit einer Strafe von maximal 25.000 Euro rechnen.

