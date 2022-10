Gericht: Sperrung der Friedrichstraße muss aufgehoben werden

Das Berliner Verwaltungsgericht hat in einer Eilentscheidung entschieden, dass die Sperrung der Friedrichstraße rechtswidrig ist.

Seit August 2020 ist die Friedrichstraße in Berlin-Mitte zwischen Französische Straße und Leipziger Straße gesperrt.

Die Friedrichstraße muss zumindest temporär wieder für den Autoverkehr freigegeben werden. Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Sperrung für Kraftfahrzeuge in einer Eilentscheidung als rechtswidrig eingestuft, wie es am Dienstag mitteilte.

Gegen die Sperrung im Abschnitt zwischen Französischer Straße und Leipziger Straße hatte Anja Schröder, Inhaberin eines Weinladens in der parallel verlaufenden Charlottenstraße geklagt und nun mit ihrem Eilantrag Recht bekommen.

Die Sperrung des Abschnitts erfolgte ursprünglich im Rahmen eines Verkehrsversuchs, der aber im Oktober 2021 endete. Derzeit läuft ein sogenanntes Teileinziehungsverfahren, durch das der Kfz-Verkehr dauerhaft von der Straße ausgeschlossen werden soll; bis zum Abschluss des Verfahrens sollte die Friedrichstraße nach Plänen der Verkehrsverwaltung auch weiterhin nur von Radfahrern und Fußgängern genutzt werden können. Aus Sicht des Gerichts aber liegen die Voraussetzungen für eine Straßensperrung derzeit nicht vor.

Sperrung der Friedrichstraße laut Gericht ohne Verkehrskonzept

Der Erlass einer verkehrsregelnden Anordnung setze "eine konkrete Gefahr für die Sicherheit oder Ordnung des Straßenverkehrs voraus", heißt es, daran fehle es jedoch in der Friedrichstraße. Die Behörde, erklärt das Gericht weiter, habe seine Entscheidung nur darauf gestützt, dass die Aufenthaltsqualität in der Friedrichstraße als Geschäftsstraße verbessert werden soll. Für ein solches Vorgehen gibt es in der Straßenverkehrsordnung demnach aber keine Rechtsgrundlage.

Bemängelt wird in dem Zusammenhang auch, dass "ein auf städtebaulichen Gesichtspunkten basierendes Verkehrskonzept" gefehlt habe, um die Sperrung zu untermauern.

Land Berlin muss die Friedrichstraße innerhalb von zwei Wochen wieder freigeben

Vor Abschluss des Teileinziehungsverfahrens durch das Bezirksamt Mitte, so das Fazit des Gerichts, "scheide eine weitere Sperrung daher aus". Im Ergebnis ist das Land Berlin nun verpflichtet, die die Anordnungen betreffenden Verkehrszeichen binnen zwei Wochen nach Rechtskraft der Entscheidung zu entfernen. Gegen den Beschluss kann aber noch Beschwerde zum Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) kommentierte am Dienstag die Gerichtsentscheidung: „Gerade in der Friedrichstraße haben Gewerbetreibende seit Jahren mit verschiedenen Herausforderungen gleichzeitig zu kämpfen, angefangen von der Corona-Pandemie, über Baustellen und Sperrungen, und aktuell auch Auswirkungen der Energiekrise“, sagte Schwarz der Berliner Morgenpost. Bei zukünftigen Konzepten sei es deshalb umso wichtiger, die Gewerbebetreibenden gut einzubinden und ihre Lage und Bedarfe fest im Blick zu haben, um weitere Belastungen zu vermeiden, betonte er.

FDP-Fraktionschef Sebastian Czaja teilte dazu mit: "Wenn die eigene Ideologie dazu führt, dass einem offensichtliche Rechtsvorschriften und die Anliegen der Menschen vor Ort egal sind, dann ist das zutiefst problematisch." Er forderte ein Gesamtkonzept, das die Aufenthaltsqualität erhöhe und für einen wirtschaftlichen Aufschwung sorge.

„Diese Klatsche für den rot-grün-roten Senat war absehbar", meint Kai Wegner, Vorsitzender der CDU-Fraktion." Die Sperrung aus ideologischen Gründen sei eine Zumutung gewesen. "Die Geschäftsleute in der Friedrichstraße und den Nebenstraßen mussten deutliche Einbußen hinnehmen. Die Straße verkam zur Rennstrecke für Fahrradfahrer." Die historische Mitte Berlins brauche ein nachhaltiges, vernünftiges Verkehrskonzept.

"Leider haben wir 2,5 Jahre Zeit verloren", konstatiert der Verein "Die Mitte", ein Zusammenschluss von 90 Unternehmen und Institutionen aus dem Umfeld der Friedrichstraße. Der Verein fordert eine internationale Ausschreibung für die historische Mitte unter verkehrspolitischen sowie städtebaulichen Aspekten.

Robert Rückel, Vizepräsident der IHK Berlin, teilte mit: „Die heutige Eilentscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin macht deutlich, dass es weiterhin nicht gelungen ist, offene Fragen rund um die Entwicklung der Friedrichstraße zu klären. Viele Gewerbetreibende vor Ort sind unzufrieden mit der Sperrung der Straße und ihrer Gestaltung. Zur ehrlichen Analyse eines Versuchs gehört dabei auch, dass dieser ohne zufriedenstellendes Ergebnis nicht fortgeführt werden kann. Die Entscheidung sollte ein Startschuss für eine neue Qualität des Dialogs sein, bei dem gemeinsam mit allen Beteiligten tragfähige Lösungen für das gesamte Gebiet rund um die Friedrichstraße und den Gendarmenmarkt entwickelt werden."

