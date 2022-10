Berliner Senat berät über Maskenpflicht und Härtefallfonds

Ein Schild am Eingang eines Schuh-Geschäfts in Berlin.

Berlin (dpa/bb). Ob es im Berliner Senat eine Mehrheit für die Ausweitung der Maskenpflicht gibt, entscheidet sich voraussichtlich an diesem Dienstag. Dann wollen die Senatsmitglieder noch einmal darüber beraten, nachdem sie eine Woche zuvor zu keinem Ergebnis gekommen waren. Als sicher gilt ein Beschluss über die Verlängerung der jetzigen Corona-Verordnung, die Freitag ausläuft. In dem Zusammenhang könnte auch die Maskenpflicht auf Innenräume wie in Museen oder Geschäften ausgeweitet werden. Dafür hat sich insbesondere Gesundheitssenatorin Ulrike Gote (Grüne) stark gemacht.

Gote unterbricht ihren Urlaub, um bei der Senatssitzung noch einmal für ihre Argumente zu werben. Bislang hat das weder bei der Linken noch bei der SPD wirklich gefruchtet. Die Regierende Bürgermeisterin und SPD-Landeschefin Franziska Giffey hat am Montag ihre skeptische Einschätzung wiederholt. Sie will außerdem keinen Alleingang bei dem Thema - in anderen Bundesländern hält sich die Begeisterung für eine Verschärfung der Maskenpflicht in Grenzen. Vor einem Beschluss will der Senat mehrere Experten dazu anhören, nicht zuletzt vonseiten der Berliner Krankenhäuser.

Ein weiteres Thema der Senatssitzung soll der Härtefallfonds sein, auf den sich Rot-Grün-Rot verständigt hat. Sozialsenatorin Katja Kipping (Linke) will über den aktuellen Stand informieren. Der Fonds soll zum Beispiel dafür genutzt werden zu verhindern, dass Berlinerinnen oder Berliner ihre Wohnung verlieren, weil sie angesichts hoher Strom- und Gaskosten ihre Miete nicht mehr zahlen können.

Kipping will ihre Senatskollegen außerdem bei den Planungen zur Kältehilfe und zum sogenannten Netzwerk der Wärme auf den Stand bringen. «Wärmepunkte» können zum Beispiel Begegnungsstätten, Kantinen, Museen oder Bibliotheken sein, in denen sich Menschen aufhalten und treffen können.

