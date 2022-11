Diese Konzerte sollten Fans diese Woche nicht verpassen

Jeden Tag kann man in Berlin einen anderen Liveauftritt sehen. Hier gibt es Tipps, welche Auftritte sich besonders lohnen, welche Acts sich Fans in dieser Woche nicht entgehen lassen sollten und die wichtigsten Infos zu Tickets, Terminen und Auftrittsorten.

Welche Künstler und Bands kommen nach Berlin? Wer spielt in welchem Stadion oder Klub – und wer bringt auf seiner Tour neue Musik mit in die Hauptstadt? Das ist die Veranstaltungswoche 40 im Überblick:

Wann? 7. November bis 13. November 2022 (Kalenderwoche 45)

Wo? Admiralspalast, Astra, Columbiahalle, Festsaal Kreuzberg, Heimathafen Neukölln, Hole 44, Huxleys Neue Welt, Kesselhaus, Max-Schmeling-Halle, Mercedes-Benz Arena, SO36, Tempodrom, Velodrom, Verti Music Hall

Wer kommt? AK Ausserkontrolle, Bury Tomorrow, Die Happy, DPR, Electric Six, Franz Ferdinand, Hang Massive, Hannah Gadsby, Heilung, James Bay, James Taylor, Jason Isbell and the 400 Unit, Kid Cudi, Lil Nas X, Matt Andersen, Niedeckens BAP, Powerwolf, Roland Kaiser, Scala & Kolacny Brothers, Yung Lean

Das ist die Konzert-Woche in Berlin

Los geht es am Montag mit einem Auftritt der schottischen Indie-Rocklegenden Franz Ferdinand in der Verti Music Hall. Außerdem wird das Ambient-Musik-Duo Hang Massive das Hang im Huxleys zum Klingen bringen. Am Dienstag tritt das koreanische Rap-Kollektiv DPR in der Verti Music Hall auf und der schwedische Rapper Yung Lean spielt ein Konzert in der Columbiahalle. Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Superstar Lil Nas X hat seine allererste Tournee angekündigt und die führt den US-Rapper am Mittwoch für ein Konzert in die Max-Schmeling Halle. Im Admiralspalast können Fans den Auftritt des britischen Singer-Songwriters James Bay erleben.

Am Donnerstag wird der US-amerikanische Sänger James Taylor im Tempodrom spielen, die Party-Garanten Electric Six heizen Feierwilligen im SO36 ein, Southern-Rock Fans kommen bei Jason Isbell and the 400 Unit im Festsaal Kreuzberg auf ihre Kosten und der kanadische Bluesgitarrist Matt Andersen stellt sein neues Album "House to House" im Heimathafen Neukölln vor. Roland Kaiser wird am Freitag im Rahmen seiner Jubiläumstour mit seinen Berliner Fans den 70. Geburtstag in der Mercedes-Benz Arena feiern. Außerdem treten die Kölschrocker Niedeckens BAP im Tempodrom auf, die Metalbands Bury Tomorrow und August Burns Red kommen gemeinsam ins Huxleys, Powerwolf spielen im Rahmen ihrer "Wolfsnächte"-Europatour im Velodrom und die Rap-Formation AK Ausserkontrolle tritt im Astra Kulturhaus auf.

Fans von Kid Cudi können den US-Rapper am Sonnabend live in der Verti Music Hall erleben, die Rockband Die Happy tritt im Hole 44 auf und der belgische Indierock-Chor Scala wird unter der Leitung der Kolacny Brothers im Kesselhaus neben eigenen Werken auch Coversongs von Rammstein, den Ärzten und anderen Künstlern dem Publikum präsentieren. Am Sonntag besucht die Nordic-Ritual-Folkband Heilung die Hauptstadt. Besucher erwartet wikingerzeitliche Instrumenten, Kehlkopfgesang und neue Musik aus ihrem jüngsten Studioalbum "Drif".

Konzerte diese Woche in Berlin: Hang Massive (Huxleys Neue Welt)

Das Ambient-Musik-Duo Hang Massive kommt nach Berlin: Fans können am 7. November 2022 im Huxleys erleben wie Danny Cudd und Markus Offbeat das Hang spielen, ein New-Age-Percussion-Instrument. Mit im Gepäck hat das Duo Songs aus ihrem aktuellen Album "Luminous Emtiness".

Hang Massive, Montag, 7. November 2022, Einlass gegen 19.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 108-114, 10967 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Franz Ferdinand (Verti Music Hall)

Franz Ferdinand

Foto: ddp / DDP

Die schottischen Indie-Rocklegenden Franz Ferdinand gehen anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens auf große Tournee und kommen mit ihrer "Hits To The Head"-Tour am 7. November 2022 für ein Konzert in die Verti Music Hall nach Berlin. Mit im Gepäck hat die Band eine Auswahl ihrer beliebtesten Hits wie "The Dark of the Matinée", "Do You Want To" und "Take Me Out".

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Franz Ferdinand, Montag, 7. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: DPR (Verti Music Hall)

Fans von koreanischem Rap und RnB dürfen sich freuen: Am 8. November 2022 kommt das Kollektiv Dream Perfect Regime (DPR) für ein Konzert in die Verti Music Hall. DPR Live, DPR Ian und DPR Cream bringen dabei ihren jeweils etwas eigenen Musikstil mit.

DPR, Dienstag, 8. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Yung Lean (Columbiahalle)

Nachdem der schwedische Rapper Yung Lean 2022 sein neues Mixtape veröffentlicht hat, geht er jetzt auf Tour und kommt am 8. November 2022 für ein Konzert in die Hauptstadt. Berliner Fans dürfen sich auf einen exklusiven Auftritt in der Columbiahalle freuen.

Yung Lean, Dienstag, 8. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Lil Nas X (Max-Schmeling-Halle)

Lil Nas X

Foto: Emma McIntyre / Getty Images for The Recording Academy

Der mehrfach mit Platin ausgezeichnete Superstar Lil Nas X hat seine allererste Tournee angekündigt und die führt den US-Rapper am 8. November 2022 auch nach Berlin. Mit im Gepäck hat Lil Nas X für seinen Auftritt in der Max-Schmeling-Halle Songs aus seinem Debütalbum "Montero", das im September 2021 erschien.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Lil Nas X, Mittwoch, 9. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Max-Schmeling-Halle, Falkplatz 1, 10437 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: James Bay (Admiralspalast)

James Bay ist im November mit neuem Album auf Deutschlandtour und kommt am 11. November 2022 für ein Konzert in den Admiralspalast in Berlin. Mit im Gepäck hat der britische Singer-Songwriter Songs aus seinem brandaktuellen Studioalbum "Leap".

James Bay, Mittwoch, 9. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Matt Andersen (Heimathafen Neukölln)

Mitreißende Songs, filigranes Gitarrenspiel und raumfüllende Präsenz – dafür steht die neue Größe am Blues-Firmament Matt Andersen. Am 10. November 2022 kommt der kanadische Musiker für ein Konzert nach Berlin und spielt im Heimathafen Neukölln. Fans dürfen sich auf neue Songs aus seinem aktuellen Album "House to House" (2022) freuen.

Matt Andersen, Donnerstag, 10. November 2022, Einlass gegen 20.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 21.00 Uhr, Heimathafen Neukölln, Karl-Marx-Straße 141, 12043 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Jason Isbell and the 400 Unit (Festsaal Kreuzberg)

Jason Isbell and the 400 Unit kommen mit neuem Album im Gepäck nach Berlin und spielen am 10. November 2022 im Festsaal Kreuzberg. Der Southern Rock-Sänger aus Alabama präsentiert Songs aus seinem jüngsten Studioalbum "Reunions", das im Mai 2020 erschien.

Jason Isbell and the 400 Unit, Donnerstag, 10. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Festsaal Kreuzberg, Am Flutgraben 2, 12435 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Electric Six (SO36)

Die Party-Garanten Electric Six sind zurück: Wer die US-amerikanische Rockband um Frontsänger Tyler Spencer live erleben will, sollte sich den 10. November 2022 notieren und sich auf ein einzigartiges und schweißtreibendes Erlebnis im SO36 einstellen.

Electric Six, Donnerstag, 10. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, SO36, Oranienstraße 190, 10999 Berlin-Kreuzberg. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: James Taylor (Tempodrom)

Im Herbst 2022 kommt der US-amerikanische Sänger mit seiner Band nach Deutschland und wird am 10. November 2022 ein Konzert im Tempodrom geben. Für seinen Auftritt hat Taylor eine Auswahl seiner größten Erfolge wie "Fire and Rain", "Carolina in My Mind" und "You Can Close Your Eyes" mit im Gepäck.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

James Taylor, Donnerstag, 10. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Roland Kaiser (Mercedes-Benz Arena)

Roland Kaiser

Foto: Marco Steinbrenner / Kirchner-Media / picture alliance

Roland Kaiser ist auf der Bühne zu Hause - und weil er sich dort so pudelwohl fühlt, hat er anlässlich seines 70. Geburtstages eine Jubiläumstour angekündigt. Seine Berliner Fans können Roland Kaiser am 11. November 2022 live in der Mercedes-Benz Arena erleben. Auf dem Programm steht eine Auswahl seiner größten Hits.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Roland Kaiser, Freitag, 11. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Niedeckens BAP (Tempodrom)

"Wir scharren schon ungeduldig mit den Hufen, um endlich wieder auf Tour gehen zu können und live zu spielen", sagt Wolfgang Niedecken voller Vorfreude. Jetzt ist es soweit: Am 11. November 2022 kommt die Kölschrockband für einen Auftritt ins Tempodrom. Fans dürfen sich auf Liveversionen von Klassikern wie "Verdamp lang her", "Do kanns zaubere" und "Jraaduss" freuen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Niedeckens BAP, Freitag, 11. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Bury Tomorrow (Huxleys Neue Welt)

Bury Tomorrow und August Burns Red kommen im Rahmen ihrer Co-Headliner-Tour für einige ausgesuchte Konzerte nach Deutschland. Fans der beiden Schwergewichte der modernen Metal-Szene können die Bands live am 11. November 2022 im Huxleys erleben. Begleitet werden die beiden bei ihrem Auftritt von der US-amerikanische Metalcore-Band Miss May I und Thornhill.

Bury Tomorrow, Freitag, 11. November 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 18.45 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 108-114, 10967 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Powerwolf (Velodrom)

Powerwolf kommen 2022 im Rahmen ihrer "Wolfsnächte" Europa-Tour am 11. November ins Velodrom nach Berlin. Fans der deutschen Power-Metalband aus Saarbrücken können sich auf brandneue Heavy-Metal-Hymnen freuen. Mit im Gepäck hat die Band um Frontmann Attila Dorn Songs aus ihrem aktuellen Album Call of the Wild (2021).

Powerwolf, Freitag, 11. November 2022, Konzertbeginn gegen 18.40 Uhr, Velodrom, Paul-Heyse-Straße 26, 10407 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: AK Ausserkontrolle (Astra)

Echte, authentische Musik aus dem Herzen von Berlin – das verspricht der Auftritt der Rap-Formation AK Ausserkontrolle am 11. November 2022 im Astra Kulturhaus. Mit im Gepäck hat die Crew für ihren Liveauftritt Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "A.S.S.N. 2", das im August 2020 erschien.

AK Ausserkontrolle, Freitag, 11. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Astra Kulturhaus, Revaler Str. 99, 10245 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Scala & Kolacny Brothers (Kesselhaus)

Scala & Kolacny Brothers

Foto: Scala & The Kolacny Brothers / Scala & The Kolacny Brothers/ORIGINAL zu : O:\\BILDER\\B_FERT

Der belgische Indierock-Chor Scala kommt unter Leitung der Kolacny Brothers am 12. November 2022 ins Kesselhaus. Neben eigenen Werken wird Scala Neuinterpretationen von Songs von den Ärzten, Rammstein, Wir sind Helden, den Einstürzende Neubauten, den Toten Hosen, Marlene Dietrich und vielen mehr präsentieren.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Scala & Kolacny Brothers, Sonnabend, 12. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.30 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Die Happy (Hole 44)

Popcore mit harten Riffs und Refrains zum Mitsingen: Am 12. November wird es im Hole 44 laut und energiegeladen, wenn die Rockband Die Happy auftritt. Mit im Gepäck hat das Quintett um Frontfrau Marta Jandová Songs aus ihrem aktuellen Album "Guess What".

Die Happy, Sonnabend, 12. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Hole 44, Hermannstraße 146, 12051 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Kid Cudi (Verti Music Hall)

Der US-Rapper kommt im Rahmen seiner "To The Moon World Tour" nach Deutschland und legt auch einen Stopp in Berlin ein. Am 12. November 2022 können seine Fans in der Hauptstadt Kid Cudi live in der Verti Music Hall erleben.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Kid Cudi, Sonnabend, 12. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Verti Music Hall, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Heilung (Tempodrom)

Die Nordic-Ritual-Folkband Heilung begeistert ihr Publikum mit wikingerzeitlichen Instrumenten und Kehlkopfgesang. Jetzt geht das deutsch-dänisch-norwegische Trio auf Tour und kommt am 13. November für ein Konzert ins Tempodrom. Fans dürfen sich auf neue Musik aus dem kürzlich erschienenen Album "Drif" freuen.

Heilung, Sonntag, 13. November 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Das sind alle Konzerte im Wochenüberblick:

Montag, 7. November 2022

Hang Massive (Huxleys Neue Welt)

Franz Ferdinand (Verti Music Hall)

Dienstag, 8. November 2022

DPR (Verti Music Hall)

Yung Lean (Columbiahalle)

Mittwoch, 9. November 2022

Lil Nas X (Max-Schmeling-Halle)

James Bay (Admiralspalast)

Donnerstag, 10. November 2022

Matt Andersen (Heimathafen Neukölln)

Jason Isbell and the 400 Unit (Festsaal Kreuzberg)

Electric Six (SO36)

James Taylor (Tempodrom)

Freitag, 11. November 2022

Roland Kaiser (Mercedes-Benz Arena)

Niedeckens BAP (Tempodrom)

Bury Tomorrow (Huxleys Neue Welt)

Powerwolf (Velodrom)

AK Ausserkontrolle (Astra)

Sonnabend, 12. November 2022

Scala & Kolacny Brothers (Kesselhaus)

Die Happy (Hole 44)

Kid Cudi (Verti Music Hall)

Sonntag, 13. November 2022

Heilung (Tempodrom)

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Berliner Spielstätten:

