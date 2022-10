«Es ist viel Fußball»: Union sucht vor Braga mentale Frische

Bochum/Berlin. Nach Ausreden suchte er nicht, aber für Union-Kapitän Christopher Trimmel kam der Auftritt in Bochum nicht gänzlich überraschend. «Ich kritisiere keinen einzigen Spieler, weil es für mich schon vor Wochen zu erwarten war, dass es irgendwann mal ein Spiel gibt, wo wir einfach leer sind, wo wenig geht», sagte der Österreicher nach dem 1:2 des Tabellenführers beim vorherigen Tabellenletzten. «Es ist auch normal, es ist viel Fußball.»

Zeit, um großartig durchzuatmen, gibt es auch in dieser Woche nicht. Schon am Donnerstag steht das wegweisende Europa-League-Spiel gegen Sporting Braga (18.45 Uhr/RTL+) an.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vielleicht fehlte den Köpenickern zuletzt etwas der Ausgleich, sagte der Kapitän. «Training, Video, regenerieren, Fußball, Fußball, Fußball», so beschrieb er die letzten Wochen mit Spielen knapp alle drei Tage.

Als Ausflüchte wollen das die Eisernen nicht gelten lassen. «Ein Profi muss in der Lage sein, alle zwei Tage zu spielen», sagte Mittelfeldspieler Rani Khedira, räumte aber auch ein: «Das zehrt natürlich an einem, aber es darf keine Ausrede sein.»

Es geht womöglich weniger um die körperliche, als um die geistige Fitness. Unions Erfolg hängt nicht gering mit der mentalen Stärke des Teams zusammen. «Ich hatte schon den Eindruck, dass wir körperlich anwesend waren», sagte Trimmel mit einem Lachen. «Es sind einfach manche Dinge, vielleicht auch der Kopf. Aber wir werden es analysieren und einordnen können.»

Trainer Urs Fischer und der Kapitän bemängelten besonders das Spiel im letzten Drittel. Dort habe Präzision, Bewegung und Kreativität gefehlt. Doch auch defensiv kamen die Eisernen häufiger den berühmten einen Schritt zu spät. «Bochum war schärfer, agiler und frecher. Sie haben uns in der ersten Hälfte ein bisschen aufgefressen», sagte Fischer.

Dazu ärgerte sich der Schweizer aber auch über eine Entscheidung von Schiedsrichter Deniz Aytekin. Der hatte ein heftiges Foul von Ivan Ordets an Janik Haberer nur mit einer Gelben Karte geahndet. Haberer musste verletzt ausgewechselt werden. «Ich hoffe natürlich, dass es nicht allzu schlimm ist. Wir haben vier Tage Zeit, um ihn bis Donnerstag wieder hinzubekommen», sagte Fischer.

Das Spiel gegen die Portugiesen in der Alten Försterei wird für die Eisernen wegweisend. Schafft das Team den dritten Europa-League-Sieg in Serie, zieht Union in der Tabelle an Braga vorbei - und verschafft sich für das schwierige letzte Auswärtsspiel ohne eigene Fans bei Saint-Gilloise (Belgien) in der Woche darauf eine gute Ausgangsposition für das Weiterkommen in der Europa League. Bislang ließen die Köpenicker auf jede Pflichtspielniederlage in dieser Saison einen Sieg folgen.

Beim Spiel in Braga verlor Union unglücklich mit 0:1. «Das wollen wir am Donnerstag am liebsten zurechtrücken», sagte Khedira.

© dpa-infocom, dpa:221024-99-242080/2 (David Langenbein und Ulf Zimmermann, dpa)