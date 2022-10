Verdächtige nach Raubmorden auch in Berlin gefasst

Eine Bande hat im Märkischen Viertel, in Moabit und in Sachsen-Anhalt meist ältere Menschen überfallen. Drei Täter wurden verhaftet.

Berlin. Die Polizei hat nach zwei Raubmorden in Berlin und Sachsen-Anhalt und einer Serie weiterer Raubüberfälle auf alte Menschen drei mutmaßliche Täter gefasst. Wie der Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, Sebastian Büchner, sagte, wurden die drei Männer im Alter von 22, 23 und 37 Jahren einem Haftrichter vorgeführt, der die Einweisung in Untersuchungshaft in Moabit anordnete.

Die drei in Berlin wohnhaften Täter fielen der Polizei in der Vergangenheit bereits wegen Eigentumsdelikten auf. Jedoch noch nie in dieser Heftigkeit, wie Büchner es ausdrückte.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach weiteren Verdächtigen fahndet die Polizei noch.

Die mutmaßliche Räuberbande soll im August eine ältere Frau in Annaburg in Sachsen-Anhalt und einen alten Mann in Berlin in ihren Wohnungen überfallen und getötet haben. Außerdem sollen sie mit weiteren Personen zwischen 1. Juli und 1. September mindestens vier weitere alte Menschen in ihren Wohnungen in Berlin brutal überfallen und zum Teil schwer verletzt haben. Die mutmaßlichen Täter haben den Angaben zufolge teilweise die serbische und deutsche Nationalität.

Diese Taten werden den Tätern zugerechnet

Am 1. Juli sollen die Täter in einer Wohnanlage am Wilhelmsruher Damm im Märkischen Viertel einen 81-Jährigen und seine 87-jährige Ehefrau bedroht, geschlagen und gefesselt haben. Sie flohen mit Geld. Das Senioren-Paar konnte sich selbst befreien. Beide hatten jedoch schwere Verletzungen am Kopf.

Am 25. Juli sollen die Täter erneut im Märkischen Viertel zugeschlagen haben. Zwei Männer überfielen einen 82-Jährigen in seiner Wohnung an der Finsterwalder Straße. Sie fesselten ihn und flohen mit Portemonnaie, Bargeld und anderen persönlichen Sachen. Der Mann befreite sich selbst.

In Annaburg (Sachsen-Anhalt) fand die Polizei am 19. August 2022 eine 67-Jährige leblos auf. Diese Tat wird der Bande zugerechnet.

Um den 22. August sollen die Täter einen 83-jährigen Mann am Eichhorster Weg im Märkischen Viertel getötet haben.

Am 25. August sollen vier Männer in Moabit einen 78-Jährigen in seiner Wohnung zu Boden gedrückt, gefesselt und geschlagen haben. Er hatte ihnen zuvor die Tür geöffnet, nachdem sie daran geklopft hatten. Auch hier konnten die Täter fliehen.

Am 1. September wurde eine 80-Jährige in ihrer Wohnung an der Tiefenseer Straße im Märkischen Viertel von fünf Männern überallen. Sie fesselten die Frau und drohten ihr. So erbeuteten sie Geld und persönliche Gegenstände. Die Frau befreite sich selbst und rief die Polizei.