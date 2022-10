Planetarium und Sternwarte zeigen partielle Sonnenfinsternis

Die partielle Sonnenfinsternis am Dienstag lässt sich in Berlin im Planetarium und in Sternwarten beobachten – je nach Wetter.

Berlin. Der Mond am Mittagshimmel: Auch in Berlin können die Menschen am Dienstag die partielle Sonnenfinsternis beobachten - so denn das Wetter mitspielt und keine Wolken die Sicht versperren. Laut Deutschem Wetterdienst könnte eine freie Sicht aber schwer werden: Am Dienstag soll es in Berlin wolkig sein.

Das Planetarium Berlin bietet kostenlose Beobachtungen an. An der Archenhold-Sternwarte, nach eigenen Angaben Deutschlands größte und älteste Sternwarte, und im Zeiss-Großplanetarium soll es zusätzlich auch Kurzvorträge geben. Basteltische für eigene Lochkameras und Sonnenuhren stünden im Großplanetarium bereit, teilte das die Stiftung Planetarium Berlin mit.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

«Bei einer partiellen Sonnenfinsternis verdeckt der Mond, von der Erde aus gesehen, nur einen Teil der Sonnenscheibe, die Sonne wird also nirgendwo ganz verfinstert», hieß es. Von 11.10 Uhr schiebt sich der Mond demnach vor die Sonne, um 12.14 Uhr hat er sie etwa zu einem Drittel bedeckt - und um 13.19 Uhr ist das Spektakel dann schon wieder vorbei.

Das nächste Mal ist eine solche partielle Sonnenfinsternis laut Planetarium erst wieder am 29. März 2025 in Deutschland zu sehen.

Das Planetarium wies darauf hin, dass die Menschen bei der Beobachtung niemals direkt in die Sonne schauen sollen, denn dann drohten schwere Augenschäden. Daher gebe es für die ersten Besucher und Besucherinnen in den Einrichtungen kostenlose Sonnenfinsternis-Brillen.

Mehr über die partielle Sonnenfinsternis: Sonnenfinsternis am 25. Oktober: Wann und wo man sie sieht