Auto fährt in Mariendorf gegen Wagen am Straßenrand

Berlin (dpa/bb). Ein Auto ist in Berlin-Mariendorf gegen einen Wagen am Straßenrand gefahren. Der 18-jährige Fahrer wurde am Montagmorgen mit einer schweren Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Er sei aber nicht in Lebensgefahr. Nach bisherigen Erkenntnissen war er auf dem Mariendorfer Damm in nördlicher Richtung unterwegs, als das Auto an der Tauernallee aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Durch den Aufprall wurde der Wagen am Straßenrand gegen einen Baum geschoben. An den Fahrzeugen sei erheblicher Schaden entstanden, hieß es.

