Verkehrsbetriebe: Maskenpflicht im ÖPNV wird akzeptiert

Der Senat will am Dienstag über eine Verschärfung der Maskenpflicht beraten. In Bussen und Bahnen gilt sie längst - und wird nach Einschätzung der Verkehrsunternehmen weitgehend eingehalten.

Ein Aufkleber an einer Glastür weist auf das Tragen einer Maske hin.

Berlin (dpa/bb). Ein Großteil der Fahrgäste in Berliner Bussen und Bahnen hält sich an die Maskenpflicht. Das ist die gemeinsame Einschätzung der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und der S-Bahn Berlin. Die BVG nennen eine Maskenquote von um die 70 Prozent. «Die Einhaltung der Maskenpflicht wird weiterhin durch unseren Sicherheitsdienst kontrolliert», sagte BVG-Sprecher Jannes Schwentu der dpa.

Das passiere im Rahmen der regulären Streifengänge. «Seit diesem Sommer sind außerdem täglich mehrere Teams zu speziellen Maskenkontrollen unterwegs. Hinzu kommen seit einigen Monaten noch tägliche Schwerpunktkontrollen an Knotenpunkten.» Die zusätzlichen Kontrollen hätten zuletzt zu einer steigenden Zahl von Vertragsstrafen geführt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ähnlich ist die Einschätzung bei der S-Bahn: «Die allermeisten Fahrgäste in unseren Bussen und Bahnen halten sich aktuell an die gesetzlichen Vorgaben zur Maskenpflicht», sagte eine Sprecherin. Auf die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske werde mit regelmäßig wiederholten Durchsagen hingewiesen. «Die Durchsetzung der gesetzlichen Vorgaben in einem engen und bewährten Zusammenwirken von Deutscher Bahn, Polizei und Ordnungsbehörden.»

Der Berliner Senat erwägt eine Verschärfung der Maskenpflicht. Gesundheitssenatorin Ulrike Gote hat für eine Ausweitung auf Innenräume wie in Museen und Geschäften plädiert. Der Senat will darüber am Dienstag noch einmal beraten und voraussichtlich beschließen. Details sind noch offen.

© dpa-infocom, dpa:221024-99-238270/2 (dpa)