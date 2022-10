In diesen Berliner Bezirken schlagen Einbrecher und Diebe am häufigsten zu

Berlin. Während der Hochphase der Corona-Pandemie erlebte so manch einer beim Gang beim Gang in die Abstellräume eine böse Überraschung. Während Einbrecher einen Bogen um Wohnungen machen, die viele Berlinerinnen und Berliner nur selten verließen, hatten sie es vermehrt auf Keller und Dachböden abgesehen. Der Trend scheint jedoch mittlerweile gebrochen, wie aktuell veröffentlichte Zahlen der Senatsinnenverwaltung auf eine CDU-Anfrage nahelegen.

So erfasste die Berliner Polizei in den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres 5901 Fälle. 2021 waren es 15.015, 2020 sogar 19.025. Die Zahlen gehen in allen Bezirken zurück – außer in Marzahn-Hellersdorf. Hier gab es mit 655 Fällen im ersten Halbjahr 2022 fast genau so viele wie im gesamten Jahr 2020 (668) und nur geringfügig weniger als 2021 (863).

In Wohnungen und Häuser wurde zwischen Januar und Juni insgesamt 3003 Mal eingebrochen, in weiteren 1300 Fällen blieb es beim Versuch. Hier dürften sich die Zahlen bis Jahresende auf dem Niveau von 2020 einpendeln (6166 Einbrüche und 2965 Versuche) und über dem von 2021 liegen (5050 Einbrüche und 2304 Versuche).

Foto: BM Infografik

Zugeschlagen haben die Täter dabei vor allem im Westen. Charlottenburg-Wilmersdorf führt die Liste mit 382 Fällen an, Steglitz-Zehlendorf folgt mit 324. Die Ostbezirke Treptow-Köpenick (190) und Marzahn-Hellersdorf (168) bilden die Schlusslichter.

Anstieg beim Taschendiebstahl – vor allem Mitte betroffen

Einen deutlichen Anstieg gab es hingegen bei Taschen- und Fahrraddiebstählen. Bei den Taschendiebstählen wurden im ersten Halbjahr dieses Jahres 7004 Fälle registriert, 2021 waren es insgesamt 13.524, 2020 12.679. Die meisten Fälle wurden zuletzt in den Bezirken Mitte (1236) und Friedrichshain-Kreuzberg (1020) gemeldet, in denen auch viele klassische Touristenziele sowie Bars, Kneipen und Clubs liegen. Kaum hingegen schlugen die Täter in Marzahn-Hellersdorf zu (134).

Die Zahl der angezeigten Fahrraddiebstähle lag zwischen Januar und Juni bei 12.516. Auch hier dürfte bei gleichbleibendem Trend bis Ende des Jahres der Wert von 2021 (23.153) eingeholt und der von 2020 (25.387) mindestens erreicht werden. Die meisten Räder wurden dabei in Pankow (1963), Friedrichshain-Kreuzberg (1918) und Mitte (1860) gestohlen. Auch hier liegt Marzahn-Hellersdorf mit (267) Taten wieder auf dem letzten Platz.

Diebesstreifzüge durch Berlins zahlreiche Kleingartenkolonien wurden zuletzt seltener. Die Zahl der Laubeneinbrüche ging zwischen 2020 auf 2021 von 1771 auf 1297 zurück. Im ersten Halbjahr 2022 waren es 632 – also knapp die Hälfte. Hier haben die Täter am häufigsten in Pankow zugeschlagen (120), gefolgt von Charlottenburg-Wilmersdorf (77) und Mitte (70). Im City-Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, in dem es kaum Kleingärten gibt, schlugen Laubeneinbrecher nur drei Mal zu.

Mehr Autos werden aufgebrochen – insbesondere in Neukölln

Da für viele Berlinerinnen und Berliner während des Homeoffice der Arbeitsweg wegfiel, standen auch viele Autos über Tage ungenutzt rum. Dass sich auch Kriminelle dessen bewusst waren, lässt sich an der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) ablesen. So stieg die Zahl der Autoeinbrüche, von 12.660 Fällen im Jahr 2019 auf 13.668 im Jahr 2020 und schließlich 14.897 im vergangenen Jahr. Für 2022 sind in der Eingangsstatistik bereits 6920 Fälle erfasst.

Erfasst werden die Fälle bei der Polizei unter dem Stichwort „schwerer Diebstahl an/aus Kraftfahrzeugen“ – zu unterscheiden vom Kfz-Diebstahl. Autoknacker haben vor allem in Neukölln ihr Unwesen getrieben und dort ihre Tätigkeit auch am stärksten intensiviert. In der PKS war zwischen 2019 auf 2021 eine Steigerung von Steigerung von 1083 über 1595 auf schließlich 2405 Fälle zu verzeichnen. Im ersten Halbjahr 2022 waren es mit 997 zwar nach wie vor die meisten in Berlin, der Trend scheint jedoch leicht rückläufig zu sein.

Hinter Neukölln wurden mit 964 Kfz die meisten in Mitte aufgebrochen, gefolgt von 876 in Charlottenburg-Wilmersdorf. Den Stadtrand scheinen die Autoknacker hingegen eher zu scheuen: die wenigsten Fälle wurden zwischen Januar und Juni in Steglitz-Zehlendorf (313) und Treptow-Köpenick (282) festgestellt.

Diebstahl aus Autos: Polizei klärt mehr Fälle auf

Erwischt werden Autoknacker nur selten. So wurden im vergangenen Jahr bei 14.897 Taten lediglich 584 Tatverdächtige gefasst und 842 Fälle aufgeklärt, was einer Quote von rund 5,7 Prozent entspricht. Immerhin ein Plus von 1,1 Prozentpunkten gegenüber 2020. Der durch Diebstahl an oder aus Kfz angerichtete Schaden ging hingegen im selben Zeitraum zurück – von 19,4 auf 18,3 Millionen Euro.

