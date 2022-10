Unbekannter stiehlt Außenspiegel von Fahrzeugen

Frankfurt (Oder) (dpa/bb). Ein Unbekannter hat in Frankfurt (Oder) an zahlreichen Fahrzeugen die Gläser der Außenspiegel gestohlen. Am Samstagmorgen sei die Polizei zunächst in ein Autohaus gerufen worden, berichtete die Polizeidirektion Ost. Dort seien in der Nacht zuvor von insgesamt sieben Fahrzeugen die Gläser der Außenspiegel teils gewaltsam entfernt worden, so die Polizei. Im Laufe des Tages hätten acht weitere Autofahrer im Stadtgebiet festgestellt, dass an ihren Autos die Spiegelgläser fehlten.

Da der Mann bei seinen Taten zum Teil von Überwachungskameras gefilmt worden sei, ermittelt die Polizei nun gegen den unbekannten Täter. Der Sachschaden wurde auf insgesamt 15.000 Euro geschätzt.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

© dpa-infocom, dpa:221023-99-231629/2 (dpa)