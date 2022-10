Mordkommission ermittelt wegen versuchter Tötung in Neukölln

Berlin (dpa/bb). Nach einer Attacke auf eine 41-Jährige in Berlin-Neukölln ermittelt die Berliner Polizei wegen versuchter Tötung. Ein Mann habe versucht, die Frau zu erstechen, teilte ein Sprecher des Polizeilichen Lagezentrums am Sonntagmorgen mit. Die 41-Jährige war gegen Mitternacht von einer Nachbarin im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Boddinstraße gefunden worden, teilte die Polizei später mit. Zuvor habe die Frau einen Schrei gehört. Das Opfer kam den Angaben zufolge mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik und wurde notoperiert.

Im Verdacht steht der 43 Jahre alte Lebensgefährte der Frau. Er sei auf der Flucht, hieß es. Eine Mordkommission habe die Ermittlungen übernommen. Weitere Einzelheiten über den Ablauf und den Hintergrund der Tat nannte die Polizei zunächst nicht.

