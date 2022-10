Union will seine Serie ausbauen, Hertha den ersten Heimsieg

Berlin. Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin will am Sonntag beim VfL Bochum den sechsten Erfolg in Serie holen. Stadtrivale Hertha BSC peilt gegen Schalke 04 dagegen den ersten Heimsieg der Saison an. Die Eisernen sind beim Tabellenschlusslicht (15.30 Uhr/DAZN) klarer Favorit. Doch Trainer Urs Fischer stellte klar: «Du gewinnst keine einfachen Spiele in der Bundesliga. Du musst dich in jedem Spiel am Limit bewegen.» Angreifer Jordan Siebatcheu, der am vergangenen Wochenende gegen Dortmund einen Pferdekuss abbekam, könnte in die Mannschaft zurückkehren. Die Eisernen haben die letzten fünf Pflichtspiele gewonnen.

Einen besonderen Rückkehrer könnte es bei der Hertha geben: Jean-Paul Boëtius könnte nur wenige Wochen nach seiner Hodenkrebs-Operation erstmals wieder im Kader stehen. Hertha will im sechsten Anlauf endlich im eigenen Stadion siegen. Dafür erwarten die Berliner auch eine große Kulisse von 55.000 bis 60.000 Zuschauern und Zuschauerinnen. Der Tabellen-17. aus Gelsenkirchen hat sich nach sportlichen Misserfolgen unter der Woche von Trainer Frank Kramer getrennt. Matthias Kreutzer betreut das Team interimsweise.

