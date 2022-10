Diese Konzerte sollten Fans diese Woche nicht verpassen

Jeden Tag kann man in Berlin einen anderen Liveauftritt sehen. Hier gibt es Tipps, welche Auftritte sich besonders lohnen, welche Acts sich Fans in dieser Woche nicht entgehen lassen sollten und die wichtigsten Infos zu Tickets, Terminen und Auftrittsorten.

Welche Künstler und Bands kommen nach Berlin? Wer spielt in welchem Stadion oder Klub – und wer bringt auf seiner Tour neue Musik mit in die Hauptstadt? Das ist die Veranstaltungswoche 40 im Überblick:

Wann? 31. Oktober bis 6. November 2022 (Kalenderwoche 44)

Wo? Admiralspalast, Astra, Columbiahalle, Frannz Club, Huxleys Neue Welt, Kesselhaus, Lido, Max-Schmeling-Halle, Mercedes-Benz Arena, Metropol, Tempodrom

Wer kommt? Bon Iver, Danger Dan, Deep Purple, Dritte Wahl, Ela., Gang of Youths, Gil Ofarim, Guano Apes, Karat, Marillion, Pavement, Schlagernacht des Jahres, Silbermond, Swiss & Die Anderen, The Hu, Wet Leg

Das ist die Konzert-Woche in Berlin

Der Oktober verabschiedet sich und der November kündigt sich mit einigen Konzert-Highlights an: Am Halloween-Montag startet die Konzertwoche mit einem Auftritt der britischen Rock-Ikonen Deep Purple in der Max-Schmeling Halle. Außerdem spielen Silbermond in der Columbiahalle, Danger Dan wird den Auftakt zu vier Konzertabenden im Admiralspalast geben und die US-amerikanische Indie-Folkband Bon Iver tritt in der Mercedes-Benz Arena auf.

Am Dienstag wird die gebürtige Ukrainerin Ela. im Lido gastieren. Mit im Gepäck: Songs aus ihrem Solodebüt "Liebe & Krieg" (2020). Einen Tag später setzt Gil Ofarim am Mittwoch "Alles Auf Hoffnung", wenn er sein gleichnamiges jüngstes Album im Frannz Club vorstellt. Der Donnerstag verspricht gleich zwei Highlights für Rockfans: Die australische Indie-Rockband Gang of Youths spielt im Rahmen ihrer Europatour im Kesselhaus in der Kulturbrauerei und die mongolische Rockband The Hu tritt im Metropol Berlin auf.

Fans von Guano Apes können die Band um Frontfrau Sandra Nasić am Freitag live im Huxleys erleben. Außerdem wird die britische Rockband Marillion ein Konzert im Tempodrom spielen. Ein Großaufgebot an Schlagerstars verspricht die Schlagernacht des Jahres 2022 in der Mercedes-Benz Arena am Sonnabend. Unter anderem mit dabei in diesem Jahr: Howard Carpendale, Matthias Reim und Marianne Rosenberg. Außerdem tritt die Hamburger Punkrock-Formation Swiss und die Andern zusammen mit Sharky und Ferris MC im Huxleys auf, die US-amerikanische Underground-Band Pavement spielt im Tempodrom und die Rostocker Punkband Dritte Wahl stellt ihr Album "3D" in der Columbiahalle Berlin vor. Am Sonntag schließlich kommt das britische Shootingstar-Duo Wet Leg in die Hauptstadt und spielt ein Konzert im Astra Kulturhaus.

Konzerte diese Woche in Berlin: Bon Iver (Mercedes-Benz Arena)

Bon Iver

Die Indie-Folk-Band um Frontmann Justin Vernon plant im Rahmen ihrer aktuellen Tour im Oktober 2022 einen Stopp in der Hauptstadt. Im Gepäck haben die US-Amerikaner Songs aus ihrem aktuellen Studioalbum "I, I", das 2019 erschien.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Bon Iver, Montag, 31. Oktober 2022, Einlass gegen 18.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Silbermond (Columbiahalle)

Stefanie Kloß und Johannes Stolle von Silbermond (Archivbild)

Nach ihrer Open-Air-Tour im Sommer 2022 plant die Band um Frontsängerin Stefanie Kloß einen exklusiven Auftritt in Berlin. Ihre Fans dürfen sich am 31. Oktober auf das lang erwartete Geburtstagskonzert in der Columbiahalle freuen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Silbermond, Montag, 31. Oktober 2022, Einlass gegen 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Deep Purple (Max-Schmeling-Halle)

Deep Purple

Am 31. Oktober 2022 sind die Briten endlich wieder live in Berlin zu erleben. Mit "The Long Goodbye" wollen sich Deep Purple von ihren Fans verabschieden. Mit im Gepäck hat die Band um Frontmann Ian Gillan neben neueren Songs eine Auswahl ihrer größten Hits wie "Smoke on the Water".

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Deep Purple, Montag, 31. Oktober 2022, Einlass 18.00 Uhr; Konzertbeginn 19.30 Uhr; Max-Schmeling-Halle, Am Falkplatz 1, 10437 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Danger Dan (Admiralspalast)

Danger Dan

Mit der “Antilopen Gang“ veränderte er die deutsche Rapszene, als Solokünstler machte der gebürtige Aachener mit seinem Klavieralbum "Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt" Furore. Jetzt kommt Danger Dan für vier Auftritte nach Berlin und spielt am 31. Oktober, 1., 2. und 3. November im Admiralspalast.

Danger Dan, Montag, 31. Oktober 2022, Dienstag, 1. November, Mittwoch, 2. November, Donnerstag, 3. November; Einlass jeweils gegen 19.30 Uhr, Konzertbeginn jeweils gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Ela. (Lido)

Elzbieta "ela." Steinmetz

Mit ihrer Folkpop-Band Elaiza war die gebürtige Ukrainerin 2014 beim Eurovision Song Contest (ESC) in Kopenhagen angetreten. Jetzt kommt Ela. mit Songs aus ihrem hochgelobten Solodebüt "Liebe & Krieg" (2020) und ihrer aktuellen Hitsingle "Lila Cadillac" nach Berlin und spielt am 1. November ein Konzert im Lido.

Ela., Dienstag, 1. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Lido Berlin, Cuvrystraße 7, 10997 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Gil Ofarim (Frannz Club)

Der Musiker und Sänger Gil Ofarim.

Musiker und Schauspieler Gil Ofarim geht mit seinem neuen Album "Alles Auf Hoffnung" auf deutschlandweite Clubtour und kommt am 2. November für einen Auftritt in den Frannz Club. Fans dürfen sich auf Livemusik und Songs aus Gil Ofarims erstem komplett deutschsprachigen Rock-Album freuen.

Gil Ofarim, Mittwoch, 2. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Hole 44, Hermannstraße 146, 12051 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Gang of Youths (Kesselhaus)

Gangs of Youth sind unterwegs: Die Indie-Rockband aus Sydney wird am 3. November 2022 im Rahmen ihrer Europatour im Kesselhaus in der Kulturbrauerei spielen. Mit im Gepäck haben Frontmann Leʻaupepe und seine Band Songs aus ihrem kürzlich erschienenen Album "Angel in Realtime" (2022).

Gang of Youths, Donnerstag, 3. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Kesselhaus in der Kulturbrauerei, Knaackstraße 97, 10435 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: The Hu (Metropol)

The Hu mixen sehr erfolgreich traditionelle mongolische Musik mit westlichem Heavy Metal. Mit ihrem 2019 veröffentlichten Debütalbum "The Gereg" im Gepäck kommt die Band aus Ulaanbaatar für zwei Auftritte nach Deutschland. Am 3. November können Fans des "Hunnu-Rock" The Hu auf ihrer "Black Thunder"-Tour live im Metropol Berlin erleben.

The Hu, Donnerstag, 3. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Metropol Berlin, Nollendorfplatz 5, 10777 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Marillion (Tempodrom)

Die britische Rockband Marillion kommt für einen Gig nach Berlin und spielt am 4. November im Tempodrom. Mit im Gepäck hat die Band um Frontmann Steve Hogarth Songs aus ihrem aktuellen Album "An Hour Before It’s Dark", das im März 2022 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits. Fans dürfen sich auf Liveversionen von Songs wie "When I Meet God", "The Great Escape" und "Garden Party" freuen.

Marillion, Freitag, 4. November 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Tempodrom, Große Arena, Möckernstraße 10, 10963 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Guano Apes (Huxleys Neue Welt)

Guano Apes

Nach den Sommerfestivals gehen Guano Apes im Herbst auf Clubtour und kommen im Rahmen der "Can't Stop Us"-Tournee am 4. November in die Hauptstadt. Fans dürfen sich beim Auftritt im Huxleys auf eine Auswahl der bekanntesten Hits der Band wie "Open Your Eyes", "You Can't Stop Me" und "Lords of the Boards" freuen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Guano Apes, Freitag, 4. November 2022, Einlass ab 19:00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20:00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 107–113, 10967 Berlin-Neukölln

Konzerte diese Woche in Berlin: Karat (Admiralspalast)

Die Band Karat

Im Herbst 2022 gehen die Ostberliner Rocklegenden auf Tour und kommen am 4. November für ein Konzert in den Admiralspalast. Mit im Gepäck haben Frontmann Claudius Dreilich und seine Band Songs aus ihrem aktuellen Album "Labyrinth" sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Über sieben Brücken", "Albatros" und "Schwanenkönig".

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Karat, Freitag, 4. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Admiralspalast, Friedrichstraße 101, 10117 Berlin-Mitte

Konzerte diese Woche in Berlin: Dritte Wahl (Columbiahalle)

Die Rostocker Punkrock-Institution Dritte Wahl kommt nach Berlin und spielt am 5. November in der Columbiahalle. Mit im Gepäck hat das Quartett um Frontmann Gunnar Schroeder Songs aus ihrem jüngsten Studioalbum "3D".

Dritte Wahl, Sonnabend, 5. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Columbiahalle, Columbiadamm 13-21, 10965 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Pavement (Tempodrom)

Stephen Malkmus

Für ihre aktuelle Tour haben Pavement zwei Auftritte in Deutschland angekündigt. Einer davon führt die Pioniere des amerikanischen Undergrounds am 5. November ins Tempodrom nach Berlin. Fans dürfen sich auf neue Musik sowie eine Auswahl ihrer beliebtesten Songs wie "Harness Your Hopes", "Range Life" und "Summer Babe" freuen.

Hier gibt es mehr Informationen zum Konzert.

Pavement, Große Arena, Sonnabend, 5. November 2022; Einlass ab 18.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963 Berlin.

Konzerte diese Woche in Berlin: Swiss & Die Anderen (Huxleys Neue Welt)

Swiss und die Andern gehen auf große Saunaclub-Tour und kommen am 5. November für einen Auftritt ins Huxleys. Mit dabei hat die Punkrock-Formation aus Hamburg Songs aus ihrem aktuellen Album "Keine Gewalt ist auch keine Lösung". Fans dürfen sich außerdem auf Gastauftritte von Shocky und Ferris MC freuen.

Swiss & Die Anderen, Sonnabend, 5. November 2022, Einlass gegen 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Huxleys Neue Welt, Hasenheide 108-114, 10967 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Schlagernacht des Jahres (Mercedes-Benz Arena)

Matthias Reim und viele weitere Künstler treten am Sonnabend in Berlin bei der Schlagernacht des Jahres auf

Die Schlagernacht des Jahres findet am 5. November in der Mercedes-Benz Arena Berlin statt. Besucher dürfen sich auf die bekanntesten Stars der deutschen Schlagerszene freuen. In diesem Jahr mit dabei: Howard Carpendale, Matthias Reim, Marianne Rosenberg, Nino de Angelo, Ross Antony, Mickie Krause, Oli.P, Voxxclub, Sarah Engels, Stereoact, Eloy de Jong, Team 5ünf und Eric Philippi.

Schlagernacht des Jahres 2022, Sonnabend, 5. November 2022, Einlass gegen 16.30 Uhr, Konzertbeginn gegen 18.00 Uhr, Mercedes-Benz Arena, Mercedes-Platz 1, 10243 Berlin. Weitere Infos und Tickets hier.

Konzerte diese Woche in Berlin: Wet Leg (Astra)

Wet Leg zählen zu den Shootingstars der britischen Indie-Szene. Jetzt geht das Duo mit ihren Hitsingles "Chaise Longue" und "Wet Dream" auf Tour und kommt am 6. November für einen Auftritt ins Astra Berlin. Mit im Gepäck haben Rhian Teasdale und Hester Chambers Songs aus ihrem 2022 erschienenen Debütalbum "Wet Leg".

Wet Leg, Sonntag, 6. November 2022; Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20.00 Uhr, Astra Berlin, Revaler Str. 99, 10245 Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg) Weitere Infos und Tickets hier.

Das sind alle Konzerte im Wochenüberblick:

Montag, 31. Oktober 2022:

Bon Iver (Mercedes-Benz Arena)

Silbermond (Columbiahalle)

Deep Purple (Max-Schmeling-Halle)

Danger Dan (Admiralspalast)

Dienstag, 1. November 2022:

Ela. (Lido)

Danger Dan (Admiralspalast)

Mittwoch, 2. November 2022

Gil Ofarim (Frannz Club)

Danger Dan (Admiralspalast)

Donnerstag, 3. November 2022

Gang of Youths (Kesselhaus)

The Hu (Metropol)

Danger Dan (Admiralspalast)

Freitag, 4. November 2022

Marillion (Tempodrom)

Guano Apes (Huxleys Neue Welt)

Karat (Admiralspalast)

Sonnabend, 5. November 2022

Dritte Wahl (Columbiahalle)

Pavement (Tempodrom)

Swiss & Die Anderen (Huxleys Neue Welt)

Schlagernacht des Jahres (Mercedes-Benz Arena)

Sonntag, 6. November 2022

Wet Leg (Astra)

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Berliner Spielstätten:

