Rammstein live in Berlin 2023: Setlist, Vorband, Zeitplan - Alle Infos

Konzert in Berlin Rammstein live in Berlin: Setlist & Vorband – alle Infos

Rammstein geben an diesem Wochenende und am Dienstag drei Konzerte im Berliner Olympiastadion

Gibt es eine Vorband? Wie ist der Zeitplan? Welche Songs stehen auf der Setlist?

Hier erhalten Sie im Überblick alle Infos zu den Auftritten der Band um Till Lindemann

Berlin. Gleich dreimal treten Rammstein im Zuge der diesjährigen Europa-Tournee im Juli in Berlin auf. Die lange im Voraus ausverkauften Konzerte stehen diesmal unter dem Eindruck von Missbrauchs-Vorwürfen gegen Frontmann Till Lindemann. Sänger und Band dementieren die Vorwürfe.

Vorstöße für ein Verbot der Konzerte weist der Berliner Kultursenator und bekennende Rammstein-Fan Joe Chialo weiter zurück. „Die Forderung ist emotional verständlich, rechtlich gibt es keinen Hebel“, sagt er. Der ehemalige Musikmanager warnt auch vor übereilten Schritten angesichts der Empörungswelle. „Ich bin sehr vorsichtig, aus diesem Spin immer gleich Handlungsanleitungen abzuleiten.“

Vorgesehen ist, dass Rammstein am 15. und 16. Juli 2023 im Berliner Olympiastadion auftreten. Hinzu kommt am 18. Juli ein zusätzliches Konzert an gleicher Stelle. Mit im Gepäck wird die Band Songs aus ihrem letzten Studioalbum "Zeit" haben, das im April 2022 erschien, sowie eine Auswahl ihrer bekanntesten Hits wie "Du hast", "Mein Herz brennt" und "Ich will".

Rammstein - Europe Stadium Tour 2023

Wo werden Rammstein in Berlin auftreten?

Die Open-Air-Konzerte finden im Olympiastadion (Olympischer Platz 1, 14053 Berlin) statt.

Die Band Rammstein trat am Wochenende im Berliner Olympiastadion auf. Foto: Jens Koch / dpa

Die Bühnenshow war gewaltig – wie man es von Rammstein gewöhnt ist. Foto: Jens Koch / dpa

Sänger Till Lindemann am Sonnabend auf der Bühne im Olympiastadion. Foto: Jens Koch / dpa

Die Gitarristen Paul Landers (l) und Richard Kruspe am Sonnabend auf der Bühne. Foto: Jens Koch / dpa

Christian "Flake" Lorenz, Mitglied der Band Rammstein Foto: Jens Koch / dpa



Vom Drachenberg aus war zu sehen, wie Rauch während des Konzerts über dem Olympiastadion Berlin aufstieg. Foto: Christoph Soeder / dpa

Der Abendhimmel bekam dadurch ganz andere Farben. Foto: Christoph Soeder / dpa

Die Scheinwerfer im Olympiastadion sorgten für zusätzliches Licht. Foto: Christoph Soeder / dpa

Schließlich war der Rauch schwefelgelb. Foto: Christoph Soeder / dpa

Im Vorfeld des Konzerts hatte die Band blinde und sehbehinderte Menschen zu einer Führung eingeladen. Jasmin Wenz betastete deshalb vor dem Rammstein-Konzert eine Stahlstütze hinter der Bühne im Olympiastadion und sprach mit Gitarrist Paul Landers. Foto: Jens Koch/dpa / dpa-Bildfunk

Gibt es noch Tickets für das Rammstein-Konzert in Berlin?

Nein, die drei Rammstein-Konzerte im Olympiastadion sind restlos ausverkauft. Auf der Internetseite der Veranstalter sind keine Tickets mehr im Vorverkauf erhältlich. Es gibt allerdings eine ganz legale Variante, noch an Eintrittskarten zu kommen. Dabei müssen Fans aber einige Details beachten – und sich beeilen. Alle Infos zu den Rammstein-Tickets für Berlin lesen Sie hier.

Wann geht es los? Das ist der Rammstein-Zeitplan

Der Einlass startet an den Konzertabenden Sonnabend, Sonntag und Dienstag (15., 16. und 18. Juli 2023) jeweils um 16 Uhr. Der Zeitplan im Überblick:

Einlass: 16 Uhr

Öffnung VIP-Bereiche: 16.30 Uhr

Vorband Abélard: 19.30 Uhr

Rammstein: 20.30 Uhr

Ende der Veranstaltung: 23 Uhr

Gibt es eine Vorband?

Ja! Support-Act bei Rammstein in Berlin ist das französische Piano-Duo Abélard.

Rammstein

Foto: Malte Krudewig / dpa

Welche Songs werden Rammstein in Berlin spielen?

Nach Lautwerden der Vorwürfe sexueller Gewalt gegen Frontsänger Lindemann, nahm die Band nach dem Tourstart im litauischen Vilnius den Titel "Pussy" aus der Setlist. Die Setlist, die Rammstein zuletzt in Budapest spielte und voraussichtlich auch im Berliner Olympiastadion gespielt wird, liest sich wiefolgt:

Rammlied Links 2-3-4 Bestrafe mich Giftig Sehnsucht Mein Herz brennt Puppe Angst Zeit Deutschland Radio Mein Teil Du hast Sonne

Zugabe:

Engel Ausländer Du riechst so gut Ohne dich Rammstein Ich will Adieu

Wie wird das Wetter?

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Samstag Temperaturen zwischen 33 und 37 Grad in Berlin und Brandenburg voraus. Am Abend können dichtere Wolken aufziehen, in Berlin dürfte es aber trocken bleiben. In der Nacht zu Sonntags ist in der Region gebietsweise schauerartiger Regen möglich. Am Sonntag ist es weniger heiß, erwartet werden Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad, am Abend soll es trocken bleiben.

Folge der Vorwürfe gegen Till Lindemann: Keine Aftershowparty

Wie mittlerweile bekannt geworden ist, wird es für Rammstein keine Aftershowparty auf dem Gelände des Olympiastadions geben. Innensenatorin Spranger (SPD) erklärte, die Stadt Berlin als Eigentümerin des Veranstaltungsorts erteile der Band eine Sperre für die übliche Feier nach dem Konzert. Auch soll vermieden werden, dass sich eine sogenannte "Row Zero" bildet, in die Frauen den Vorwürfen nach gelotst werden, bevor sie auf den umstrittenen Aftershowpartys erscheinen.

Mehr dazu: Rammstein: Mietverträge für Partys in Berlin unterbunden

Wie komme ich zum Olympiastadion?

Komfortabel geht es mit der U-Bahn (U2) und S-Bahn (S3, S9) jeweils bis zur Station "Olympiastadion". Von da aus sind es nur wenige Minuten Fußweg. Alternativ kann man mit den Buslinien M49 und 218 bis zur Haltestelle "Flatowallee" erreichen. Auch von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Olympiastadion.

Autofahrer lassen ihr Fahrzeug besser stehen. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Parkplätzen. Abgesehen davon können bei der Abfahrt nach dem Konzert stundenlange Wartezeiten entstehen. Wer trotzdem mit dem Auto kommen möchte, erreicht das Olympiastadion aus dem Westen über die Heerstraße, ansonsten über den Stadtring bis zur Ausfahrt Messedamm (aus dem Süden kommend) oder Abfahrt Kaiserdamm (von Norden kommend). Danach über den Theodor-Heuss-Platz und die Reichsstraße bis zum Olympiastadion. Rund um das Olympiastadion Berlin gibt es mehrere öffentlichen Parkplätzen, die auch bei Veranstaltungen (teilweise gebührenpflichtig, ca. 10 Euro) genutzt werden können.

Was muss ich beim Einlass beachten?

Erlaubt sind Gehhilfen, Sitzkissen und alkoholfreie Getränke im Karton bis maximal 0,25 Liter. Nicht erlaubt sind unter anderem: Profikameras, Spiegelreflexkameras und Kameras mit abnehmbaren Zoomobjektiven, Stative, Videokameras, Klappstühle, Flaschen (auch PET- und Plastikflaschen), Becher, Krüge, Dosen, Speisen, Picknickkörbe, Kühlboxen, Kinderwagen, Tiere, Waffen aller Art, Feuerwerkskörper, Haarspray und Sprühfarben

Hier finden Sie weitere Informationen zu den Einlassbestimmungen im Olympiastadion.

Rammstein live in Berlin 2023, Samstag, 15. Juli 2023, Sonntag, 16. Juli 2023, und Dienstag, 18. Juli 2023; Einlass 16 Uhr; Konzertbeginn jeweils 19.30 Uhr, Olympiastadion, Olympischer Platz 1, 14053 Berlin