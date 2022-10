Konzert: Igor Levit spielt am 18. Januar 2023 in Berlin.

Berliner Philharmonie Igor Levit live in Berlin 2023 – Was Fans wissen müssen

Für Repertoire-Überraschungen ist er immer zu haben: Am 18. Januar 2023 tritt Starpianist Igor Levit in der Philharmonie Berlin auf. Konzertbesucher dürfen sich auf Choralvorspiele von Johannes Brahms in der Bearbeitung von Ferruccio Busoni freuen und einem Stück des selten zu hörenden US-Komponisten Fred Hersch. Igor Levit komplementiert diese Interpretationen in Berlin mit einem der anspruchsvollsten Werke der gesamten Klavierliteratur, der berühmten h-Moll-Sonate von Franz Liszt, sowie dem Vorspiel zu Richard Wagners "Tristan und Isolde", transkribiert für das Klavier.

Wo wird Igor Levit in Berlin spielen?

Das Konzert wird in der Philharmonie Berlin (Herbert-von-Karajan-Straße 1, 10785 Berlin) stattfinden.

Gibt es noch Tickets für das Konzert?

Ja, für das Berlin-Konzert von Igor Levit in der Philharmonie Berlin sind noch Karten erhältlich. Wer noch Tickets ergattern möchte, sollte sich allerdings beeilen. Tickets können auf der Internetseite der Veranstalter im Vorverkauf erworben werden (ab 65,10 Euro zzgl. Gebühren).

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wann geht es in Berlin los?

Der Einlass startet am Mittwoch (18. Januar 2023) um 19.00 Uhr. Das Konzert beginnt gegen 20.00 Uhr.

Pianist Igor Levit

Foto: Felix Broede

Welche Songs wird Igor Levit in Berlin spielen?

Das ist das Programm von Igor Levit bei seinem Konzert in der Philharmonie im Januar 2023:

Johannes Brahms: Sechs Choralvorspiele aus op. 122 (Bearbeitung für Klavier von Ferruccio Busoni) Fred Hersch: Variations on a folk song Richard Wagner: Tristan und Isolde: Vorspiel (Bearbeitung für Klavier von Zoltán Kocsis) Franz Liszt: Klaviersonate h-Moll

Wie komme ich zur Berliner Philharmonie?

Die Berliner Philharmonie liegt zentral in Tiergarten (Herbert-von-Karajan-Straße 1) und ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Mit der S-Bahn ist der Potsdamer Platz der nächstgelegene Bahnhof (Linien S1, S2, S25, S26) mit der U-Bahn bieten sich die die U-Bahnhöfe Potsdamer Platz oder Mendelssohn-Bartholdy-Park an (beide U2). Noch bequemer geht es mit dem Bus mit den Linien M48 und M85 (Haltestellen Kulturforum oder Varian-Fry-Straße), mit den Linien 200 und 300 (beide bis Philharmonie oder Varian-Fry-Straße) oder mit dem M29 (Potsdamer Brücke) beziehungsweise M41 (Potsdamer Platz). Auf dem Gelände der Philharmonie stehen nur begrenzt Parkplätze zur Verfügung. Wer mit dem Auto anreist, sollte die Parkmöglichkeiten im Sony Center sowie in den Potsdamer Platz Arkaden nutzen (Einfahrt der Tiefgarage am Reichpietschufer).

Gibt es ein Hygienekonzept für die Berliner Philharmonie?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Informationen zum Hygienekonzept der Philharmonie.

Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

Igor Levit live in der Berliner Philharmonie, Große Arena, Mittwoch, 18. Januar 2023, Einlass ab 19.00 Uhr, Konzertbeginn gegen 20 Uhr, Herbert-von-Karajan-Straße 1, 10785 Berlin-Tiergarten