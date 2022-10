Zusammenstoß mit Auto - 84-Jähriger auf Motorroller verletzt

Berlin (dpa/bb). Ein 84-jähriger Fahrer eines Motorrollers ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Berlin Pankow schwer verletzt worden. Der Mann war mit seinem Gefährt am Freitagabend im Ortsteil Niederschönhausen unterwegs, als er an der Kreuzung zur Friedrich-Engels-Straße von einem Auto erfasst wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Demnach habe der 45-jährige Autofahrer den von rechts kommenden Rollerfahrer nicht gesehen und habe deshalb die Vorfahrt missachtet.

Der 84-Jährige musste der Polizei zufolge mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Autofahrer blieb bei dem Zusammenprall unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

