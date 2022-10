Neue Ausstellung zeugt von Interesse an Surrealisten

Potsdam (dpa/bb). Die neue Ausstellung im Potsdamer Museum Barberini über Surrealisten und ihr Interesse an Magie, Mythos und Esoterik zieht zahlreiche Besucher an. Nach Angaben einer Museumssprecherin war ein Großteil der Zeitslots am Eröffnungswochenende sehr gut gebucht. Einige Slots seien auch bereits ausverkauft, teilte sie am Samstag nach dem Start mit. Ein spontaner Besuch sei gleichwohl möglich, da es noch Restkarten für fast alle Zeitfenster am Nachmittag gebe. Mit Blick auf die Corona-Pandemie lässt das Museum nach eigenen Angaben maximal rund 1000 Besucherinnen und Besucher täglich ins Haus.

Die Schau «Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne» zeigt bis zum 29. Januar 2023 rund 90 Werke von Künstlerinnen und Künstlern aus 15 Ländern. Dabei werden bekannte Werke etwa von Salvador Dalí, Giorgio de Chirico, Max Ernst oder René Magritte Arbeiten weniger bekannter Künstler gegenübergestellt. Darüber hinaus zeigt die Ausstellung Beiträge von Künstlerinnen wie Leonora Carrington, Kay Sage oder Dorothea Tanning.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Ausstellung spannt einen Bogen über sieben Jahrzehnte des Surrealismus von 1914 bis 1987. Die Leihgaben stammen aus mehr als 50 Museen und Privatsammlungen, unter anderem aus den USA, Spanien, Frankreich und Israel. Die Schau wurde gemeinsam mit der Peggy Guggenheim Collection in Venedig entwickelt. Dort war sie von April bis September parallel zur Biennale di Venezia zu sehen und zog rund 215.000 Besucher an.

© dpa-infocom, dpa:221022-99-220446/3 (dpa)