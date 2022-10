Feuerwehr: Rettungskräfte in Neukölln rassistisch beleidigt

Berlin (dpa/bb). In Berlin-Neukölln sind Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr zufolge bei einem Einsatz verbal angegriffen worden. Nach Angaben der Feuerwehr von Samstagmorgen versorgten sie am Freitagabend am Esperantoplatz eine Patientin, als ein unbeteiligter Mann die Sanitäter rassistisch beleidigte. Zuvor hatte die BZ berichtet. In welcher Form der Mann die Einsatzkräfte rassistisch beleidigte, konnte die Feuerwehr nicht sagen. Auch die Berliner Polizei gab zunächst keine Auskunft zu dem Vorfall.

Immer wieder werden Sanitäter und Notärzte bei Hilfseinsätzen in Berlin von aggressiven Menschen beschimpft und angegriffen. Im vergangenen Jahr kam es laut einer Statistik der Polizei zu 45 Angriffen auf Rettungssanitäter. Vergangene Woche wurden Rettungskräfte der Feuerwehr in Berlin-Kreuzberg mit einer Flasche beworfen und körperlich angegriffen.

