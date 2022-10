64-Jähriger stirbt nach Polizeieinsatz: Obduktion Kein Fremdverschulden

Mutombo Mansamba sitzt hinter einem Bild seines gestorbenen Bruders Kupa Ilunga Medard Mutombo, bei einer Pressekonferenz in der Beratungsstelle ReachOut am 10. Oktober.

Berlin. Der Tod eines psychisch kranken 64-Jährigen, der nach einem Polizeieinsatz starb, wurde offensichtlich nicht durch die Beamten verursacht. So habe die Obduktion des Leichnams „bislang keine Anhaltspunkte für das Vorliegen eines Fremdverschuldens ergeben“, sagte Sebastian Büchner, Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft, der Morgenpost. Nichts lasse „Anhaltspunkte für eine massive äußere mechanische Gewalteinwirkung erkennen“.

Polizeipräsidentin Barbara Slowik hatte bereits am Montag im Innenausschuss des Abgeordentenhauses gesagt, dass es keine Anzeichen für Fremdverschulden gebe, das wurde jetzt durch die Obduktion bestätigt.

Der Mann war am 14. September bei einem Polizeieinsatz in einer Obdachlosenunterkunft im Spandauer Ortsteil Falkenhagener Feld zusammengebrochen und hatte wiederbelebt werden müssen. Am 6. Oktober starb er in der Charité in Mitte. Sein Bruder hatte sich im Nachgang an die Opferberatungsstelle „Reachout“ gewandt, Aufklärung gefordert und dass die Polizisten zur Rechenschaft gezogen werden.

Die Beratungsstelle warf den Beamten vor, bei dem Einsatz „massive brutale Gewalt“ angewendet und Kupa Ilunga Medard Mutombo „ermordet“ zu haben. Mit den Ermittlungsergebnissen deckt sich das offensichtlich nicht. „Auch die damalige Untersuchung bei Einlieferung ins Krankenhaus führte nicht zur Feststellung von Verletzungen“, sagt Büchner.

Lediglich „reanimationsbedingte Rippenfrakturen“ festgestellt

Festgestellt worden seien damals lediglich „offensichtlich reanimationsbedingte Rippenfrakturen und kleinere Abschürfungen an den Handgelenken“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft weiter. Laut Polizei trug der 64-Jährige Handschellen als er kollabierte. Die seien ihm angelegt worden, nachdem er „mit Tritten, Schlägen und Bissversuchen“ gegen die Beamten „massiv Widerstand“ leistete, wie es in einer Meldung hieß, die eine Woche nach dem Vorfall herausging.

Der Verstorbene litt nach Angaben seines Bruders an Schizophrenie. Die Polizei war am 14. September vor Ort, weil ein gerichtlich erlassener Beschluss zur Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus umgesetzt werden sollte, wie es seitens der Behörden heißt. Man habe dabei auch mit Widerstand der Betreuer gerechnet, sagte zuletzt Polizeipräsidentin Barbara Slowik.

Der Verstorbene stammte aus dem Kongo. Reachout warf der Polizei daher auch Rassismus vor, ohne konkrete Anhaltspunkte dafür zu liefern. „Wir gehen erst einmal davon aus und werden später sehen, ob es so ist oder nicht“, sagte Sprecher Biplab Basu wenige Tage nach dem Tod des 64-Jährigen bei einer Pressekonferenz. Der Bruder nahm Abstand von diesen Vorwürfen.

Einrichtung will sich nicht zu offenen Fragen äußern

Die Vorwürfe gegen die Polizei gehen nach Aussage des Bruders auf den Betreuer des Verstorbenen in der Einrichtung an der Falkenhagener Chaussee zurück, der demnach Parallelen zum gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd im Mai 2020 zog. Ein Unterbringungsbeschluss sei dem Betreuer nicht bekannt gewesen, hieß es. Nachfragen dazu wollten weder die Einrichtung noch der Bezirk Spandau beantworten.

Warum der Mann während des Einsatzes zusammenbrach, ist laut Staatsanwaltschaft weiter unklar. „Das Todesermittlungsverfahren dauert an, es sind toxikologische und feingewebliche Begutachtungen veranlasst worden“, sagt Büchner. Mit Ergebnissen sei erst in ein paar Monaten zu rechnen.

