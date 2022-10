IBB sieht für 2023 Nullwachstum in Berlin

Berlin. Die Volkswirte der landeseigenen Investitionsbank Berlin (IBB) rechnen für das kommenden Jahr im „besten Fall“ mit einem Nullwachstum der Berliner Wirtschaft. Das teilte die Bank am Freitag mit. Die Abwärtsrisiken für das kommende Jahr seien hoch, weil sich Berlin den verschlechternden konjunkturellen Rahmenbedingungen nicht entziehen könne, hieß es.

„Die Energiepreiskrise lastet enorm auf Unternehmen und Menschen in der Stadt“, sagte der Vorstandsvorsitzende der IBB, Hinrich Holm, laut Mitteilung. Auch wenn jede Krise anders verlaufe, hätten sich die Wachstumsstützen der Berliner Wirtschaft jedoch als belastbar erwiesen, so Holm. Für dieses Jahr hält die Investitionsbank deshalb noch ein BIP-Wachstum von rund 2,3 Prozent für möglich. Für ganz Deutschland hingegen wird lediglich ein Plus von 1,5 Prozent prognostiziert.

Berlin kann sich weltweiten Entwicklungen nicht entziehen

Das liegt vor allem an der Wirtschaftsstruktur der Hauptstadt mit einem vergleichsweise geringen Anteil an energieintensiven Industrieunternehmen. Allerdings trüben sich laut IBB auch die Aussichten für dominierende Dienstleistungssektoren wie dem Gastgewerbe, dem Tourismus oder dem Einzelhandel ein. Hauptverantwortlich dafür sind nach wie vor die Folgen des Kriegs in der Ukraine: Steigende Preise für Gas und Strom setzen Firmen unter Druck, Störungen in der Lieferketten belasten produzierende Unternehmen etwa auch das Baugewerbe.

Die Industrie in Berlin bleibe zwar auf den ersten Blick eine Wachstumsstütze, so die IBB. Die Firmen erzielten in den ersten sieben Monaten immerhin ein Umsatzplus von 45,7 Prozent. Doch bei den Auftragseingänge zeigte sich zuletzt nur ein zaghaftes Wachstum von nur 0,3 Prozent. Die Berliner Exporte sind im Zeitraum Januar bis August auch dank niedriger Euronotierung dennoch um 1,7 Prozent gestiegen. Zudem dürfte die Industrie aufgrund des 200 Milliarden Euro schweren Hilfspaket des Bundes gestützt werden, weshalb alles in allem noch ein Exportplus von rund 2,5 Prozent bis Jahresende erreicht werden könnte, notierte die Investitionsbank.

IBB sieht „eines der stärksten Comebacks im Städtetourismus“

Mit Blick auf das Gastgewerbe stellten die Volkswirte in den vergangenen Monaten einen „Aufwind“ fest. „Berlin hat im Vergleich mit anderen internationalen Metropolen eines der stärksten Comebacks im Städtetourismus zu verzeichnen“, hieß es. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum liege das Plus in den ersten acht Monaten dieses Jahres bereits knapp 4,2 Millionen Gäste im Berliner Beherbergungsgewerbe. Dennoch sei der Sektor noch immer dabei „externe Schocks“ zu absorbieren. Vor allem das Fachkräftemangel bremste zuletzt, viele Gastronomen mussten zum Beispiel wegen fehlenden Personals Öffnungszeiten anpassen.

Belastungen durch den Krieg sieht die Analyse auch in der Bauwirtschaft. Die Baugenehmigungen von Wohnungen seien in den ersten acht Monaten gegenüber dem Vorjahreszeitraum um zehn Prozent auf 10.783 eingebrochen. Auf den Baustellen würden neben dem Fachkräftemangel auch Lieferengpässe und Preissteigerungen bei den Baumaterialien bremsen.

Weiter viel Dynamik auf dem Arbeitsmarkt

Nichtsdestotrotz sei der Beschäftigungsaufbau über alle Berliner Branchen hinweg weiter dynamisch. So habe der Berliner Arbeitsmarkt im Juli mit einem Zuwachs der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten von 4,2 Prozent an der ersten Stelle aller Bundesländer gelesen. Der Arbeitsplätzezuwachse war damit mehr als doppelt so hoch wie der deutsche Schnitt. Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten ist der IBB zufolge um 67.114 auf 1,65 Millionen gestiegen. Die Dynamik bleibe hoch, lasse aber nach den Höchstständen im Mai etwas nach. Dennoch werden weiter Fachkräftebedarf gesucht: Im September zählte die Bundesagentur für Arbeit 21.790 offene Stellen in Berlin.

Die FDP im Berliner Abgeordnetenhaus mahnte den Senat zu mehr Wirtschaftsfreundlichkeit an. „Die Berliner Wirtschaft ist stark, weil die Menschen in unserer Stadt – trotz aller Widrigkeiten – nicht aufgeben“, sagte der Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja. Der Senat müsse jetzt alle Hürden aus dem Weg räumen, damit vor allem auch die Gastronomie durch den Winter komme. Bei wirtschaftsfördernden Genehmigungen müsse in dieser Zeit eine besondere Großzügigkeit seitens des Staates gelten, befand er.

Berlins Senat hatte erst in der vergangenen Woche angekündigt, die Wirtschaft mit einem 100-Millionen-Euro-Programm helfen zu wollen. Das Programm „Liquiditätshilfen Energie“ richtet sich an Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler, denen eine wirtschaftliche Schieflage droht. Sie können bis zu eine Million Euro als Darlehen zu vergünstigten Zinskonditionen beantragen.

Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos, für SPD) nannte die Tatsache, dass Berlin besser als andere Standorte durch die Mehrfachkrise komme, eine „gute Nachricht“. Er sagte der Berliner Morgenpost: „Aber auch wir geraten zunehmend unter enormen Druck. Das spiegeln auch meine vielen Gespräche mit Unternehmen und Verbänden. Deswegen haben wir unser Liquiditätsprogramm schnell aufgesetzt und werden die Unternehmen in dieser schwierigen Lage nicht allein lassen.“

Die bundesweiten Prognosen müssten im Bundeswirtschaftsministerium jetzt die Alarmglocken läuten lassen. „Wir brauchen eine schnelle und effektive Bremsung der Energiekosten“, forderte er. Jeder Tag, der verstreiche, sei einer zu viel.