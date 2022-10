Verkehr in Berlin Chaos am Bahnhof Zoo: So steuern BVG und Deutsche Bahn gegen

Berlin. Mit gleich drei neuen Abstellflächen für E-Scooter, Fahrräder oder E-Mopeds soll am Bahnhof Zoologischer Garten für geordnetere Parkverhältnisse von Sharing-Fahrzeugen gesorgt werden. Der Bahnhof ist ein wichtiger Umsteigepunkt in der Stadt und wird zugleich von zahlreichen Touristen genutzt – was ihn auch zu einem Hotspot von Sharing-Mobilität macht. Um die verschiedenen Angebote an zentralen Anlaufstellen zu bündeln, haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und Deutsche Bahn gemeinsam die drei „Jelbi“-Mobilitätshubs eingerichtet. „Wir schaffen mit den Jelbi-Stationen definierte Abstellflächen, um die Gehwege frei von herumstehenden E-Tretrollern zu bekommen“, erklärte Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) zur Eröffnung.

Dazu sollen rund um die Parkflächen – eine befindet sich auf dem Hardenbergplatz, zwei weitere wurden auf dem Mittelstreifen der Hardenbergstraße errichtet – Parkverbotszonen geschaffen werden. Die Sharing-Fahrzeuge werden dafür so programmiert, dass das Beenden einer Fahrt im Umkreis von 100 Metern unmöglich ist. E-Scooter oder Leihräder, die zwischen den Bushaltestellen auf dem Hardenbergplatz, vor den U-Bahn-Zugängen oder dem Eingang zum S- und Regionalbahnhof stehen, soll es damit nicht mehr geben.

Neue Jelbi-Stationen an Brandenburger Tor und Potsdamer Platz im Blick

Die Abstellstationen am Zoo sind für die BVG die Jelbi-Standorte Nummer 63 bis 65, und die Zahl soll in Zukunft weiter wachsen. 150 neue Standorte im kommenden Jahr kündigte Verkehrssenatorin Jarasch an. Im Blickpunkt stehen weitere Hotspots, vor allem in der Innenstadt, an denen das Angebot – und damit häufig auch das Park-Chaos auf Geh- oder Radwegen – besonders groß ist. Dafür würden „sehr oft auch Parkplätze zu Jelbi-Stationen umgewidmet werden“, so Jarasch.

Bei der Eröffnung der neuen Mobilitätsstationen am Zoo: Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne), Daniel Euteneuer, Leiter Regionalbereich Ost bei DB Station & Service (r.) und Henry Widera, Bereichsleiter Informations- und Vertriebstechnik der BVG.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Die Orte für Parkflächen sollen gemeinsam mit Bezirken und Fahrzeug-Anbietern erarbeitet werden. Henry Widera, Bereichsleiter Informations- und Vertriebstechnik der BVG, nannte als Beispiele für Hotspots, die man in nächster Zeit angehen wolle, das Brandenburger Tor und den Potsdamer Platz.

FDP fordert Mobilitätshubs vor allem in Außenbezirken

Die Sharing-Unternehmen setzen sich bereits seit Längerem für mehr Abstellflächen ein, bislang ist der Ausbau in den meisten Bezirken aber eher verhalten vorangetrieben worden. Die Forderungen gehen dabei weit über 150 Flächen hinaus. Vielmehr ist von nahezu jeder Straßenecke die Rede, an der es offizielle Parkplätze für E-Scooter, Fahrräder und Mopeds braucht, um das Abstellen auf Gehwegen wirksam zu unterbinden.

Jarasch betonte ebenfalls die enge Zusammenarbeit mit den Anbietern, die an einer Besserung der Situation ebenfalls interessiert seien, machte aber auch klar: Bei ständigen Problemen mit einem Unternehmen könnte diesem auch die Sondernutzungsgenehmigung für seine Fahrzeuge entzogen werden. Die seit September 2022 nötigen Genehmigungen sind zunächst nur befristet erteilt worden.

Den Ausbau der Jelbi-Stationen unterstützt auch der verkehrspolitische Sprecher der FDP-Fraktion Felix Reifschneider. Dass sich dabei aber vor allem auf die Innenstadt konzentriert werde, sei „zu wenig für eine Metropole wie Berlin“, meint Reifschneider, der fordert: „Gerade in den Außenbezirken der Stadt müssen die Mobility-Hubs erschlossen werden.“