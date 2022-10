Josephine Gabler: Ein Leben für Käthe Kollwitz

Das Käthe-Kollwitz-Museum hat am neuen Standort in Charlottenburg Quartier bezogen. Eine Begegnung mit der Direktorin.

Josephine Gabler, Direktorin des Kollwitz-Museums am 26. September 2022 am neuen Standort des Museums neben dem Schloss Charlottenburg. Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Berlin. Ein klarer, blauer Herbsttag, im Park hinter dem Charlottenburger Schloss treiben die Blätter durch die Luft. Wir haben uns mit Josephine Gabler verabredet, der Direktorin des Kollwitz-Museums, das hier nach seinem Auszug aus der Fasanenstraße einen neuen Standort gefunden hat. Aber zunächst sehen wir uns um: Hinter der langgestreckten Orangerie erhebt sich die markante Schlosskuppel mit der vergoldeten Fortunafigur, die als Windfahne installiert wurde. Das Schloss Charlottenburg: Erbaut zwischen 1695 und 1701 nach Plänen von Knobelsdorff, Eosander und Langhans als Sommerresidenz für die preußischen Könige, im Zweiten Weltkrieg zerstört und durch den Einsatz von Margarete Kühn, Direktorin der Schlösserverwaltung, wieder aufgebaut. Nicht nur ein Magnet für Touristinnen und Touristen, sondern auch ein Refugium für die gesamte Stadtgesellschaft, in dem eine angenehme Stille herrscht. Auf der Wiese beendet gerade ein Jogger seine Laufstrecke mit ein paar Dehnübungen.

Wir stehen vor dem Theaterbau am Ende des Westflügels, er ist eingerüstet. Die Sanierung des Schlosses schreitet voran, bald ist sie abgeschlossen: Seit 2014 werden hier Dächer, Fassaden und technische Anlagen nach und nach instandgesetzt und energetisch modernisiert. Den Abschluss bildet der Theaterbau, errichtet unter Friedrich Wilhelm II. im Jahr 1787 im Gedenken an seine opern- und theaterverliebte Urgroßmutter, Königin Sophie Charlotte. Von 1795 bis 1900 fanden hier Aufführungen statt, bis das Gebäude zum Sammellager für Möbel aus den königlichen Schlössern umfunktioniert wurde. Historische Aufnahmen zeigen die prächtige Königsloge und das hölzerne Parkettgestühl für die bürgerlichen Gäste. Das Gebäude wurde nach dem Krieg in seinen äußeren Formen rekonstruiert.

Erforschung des plastischen Werks der Künstlerin

Und aus diesem Bau kommt uns jetzt Josephine Gabler entgegen, die uns sogleich freundlich begrüßt. Die Fotos sind schnell gemacht, wir wandeln ein bisschen durch den Schlosshof, bevor wir das neue Museum betreten. Die Fragen für diesen Spaziergang stellen sich ja wie von selbst: Wie kommt man zu einer lebenslangen Beschäftigung mit dem Werk einer Künstlerin? Was macht die Faszination von Käthe Kollwitz aus, ist das geläufige Bild von ihr als einer radikal pazifistischen, zu düsteren Tönen neigenden Künstlerin zutreffend? Und wie funktioniert das überhaupt, wenn ein Museum umzieht?

Nachdem sich der Fotograf verabschiedet hat, kommen wir zunächst auf Josephine Gablers Werdegang zu sprechen. „Ich bin, wie jede ordentliche Berlinerin, nicht in Berlin geboren“, sagt sie und lacht. Sie kam in Bayreuth zur Welt und zog mit ihrer Familie nach Berlin, als sie drei Jahre alt war. Sie wuchs in Zehlendorf auf und studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Literaturwissenschaften. Schon ihre Magisterarbeit schrieb sie über Käthe Kollwitz. Ihr betreuender Professor Peter Bloch, ehemaliger Direktor der Berliner Skulpturengalerie, sagte ihr, die Magisterarbeit müsse nicht zwingend ein Forschungsbeitrag sein. „Ich hatte aber doch den Ehrgeiz, etwas Innovatives zu hinterlassen“, sagt Josephine Gabler. Und so widmete sie sich dem bis dahin vernachlässigten plastischen Werk von Käthe Kollwitz, überlegte zunächst, noch eine Dissertation draufzusatteln, „aber dann hatte ich nach dem Magister doch genug und habe erst einmal etwas anderes gemacht.“

Vor den eingerüsteten Theaterbau des Charlottenburger Schlosses: Morgenpost-Redakteur Felix Müller und Josephine Gabler.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Josephine Gabler arbeitete dann am Georg-Kolbe-Museum, leitete eine neu gegründete Stiftung für Bildhauer, die im Nachbarhaus des Kolbe-Museums untergebracht war, und ging schließlich für zehn Jahre in das gar nicht so weit von Bayreuth entfernt gelegene Passau, um dort das Museum für moderne Kunst zu leiten.

Aber wie das so ist mit Berlin: Wer einmal dort Wurzeln geschlagen hat, möchte auch zurückkehren. Und da ergab sich am Kollwitz-Museum eine Möglichkeit. Nachdem der Standort in der Fasanenstraße im Jahr 2017 vom Vermieter gekündigt worden war, wollte die bisherige Direktorin Iris Berndt nicht mehr weitermachen. „Ich habe die Kündigung als Chance begriffen“, sagt Josephine Gabler. „Obwohl ich wusste, dass stressige Jahre auf mich zukommen.“

Nun befindet sich alles auf einer Ebene

Es gab ja auch viele Nachteile in den Räumlichkeiten direkt neben dem Garten des Literaturhauses Berlin. Die Barrierefreiheit, die in Ausstellungshäusern mittlerweile zum Standard gehören sollte, war nicht gegeben. Und es war zu wenig Platz vorhanden, bereits die Vorgängerin musste schon einen Ausstellungsraum entwidmen, „damit wir überhaupt ein Depot bekommen“. Weitere zwei Ausstellungsräume wandelte Josephine Gabler in Arbeitsplätze und museumspädagogische Bereiche um, „das reißt natürlich die Sammlung ein bisschen auseinander“ – die sich über drei Etagen verteilte. Ein neuer Standort musste also her. Am Spandauer Damm standen noch zwei weitere Objekte zur Diskussion, die sich aber als baulich und klimatechnisch problematisch erwiesen.

Der Theaterbau, der ohnehin saniert wurde, bot sich als ideale Lösung an. Hier befindet sich nun alles auf einer Ebene – zunächst noch im Erdgeschoss. 2024 wird die Dauerausstellung nach einer Schließzeit von vier Wochen in die erste Etage ziehen, wo die Räume höher sind und fast das Doppelte an Fläche zur Verfügung steht. Und die Nachbarschaft verspricht ein kunstaffines, internationales Publikum: Das Museum Berggruen, die Sammlung Scharf-Gerstenberg und das Bröhan-Museum sind nur einen Steinwurf entfernt.

Bevor wir das Museum betreten, sprechen wir über die Künstlerin, der sich das Museum widmet. Josephine Gabler hat auch persönliche Verbindungen zur Kollwitz-Familie, sie reichen weit zurück. Arne Kollwitz, der Enkel von Käthe Kollwitz, war Chefarzt am Franziskus-Krankenhaus „und ein enger, gut bekannter Kollege meines Vaters, der an der Lungenklinik Heckeshorn die Chirurgie leitete“. Den Urenkel Jan Kollwitz kennt sie seit Kindertagen.

Käthe Kollwitz (1867-1945), hier auf einer Aufnahme um 1940. ,

Foto: United Archives / kpa / Grimm / Picture Alliance/United Archives

Was macht die Faszination des Werks von Käthe Kollwitz aus, warum spricht es noch heute zu uns? Wer heute an diese Künstlerin denkt, dem fallen womöglich zunächst ihre pazifistischen Arbeiten ein – allen voran die Plastik „Mutter mit totem Sohn“, die Käthe Kollwitz 1937/38 im Gedenken an ihren im Ersten Weltkrieg verstorbenen Sohn anfertigte. Der Bildhauer Harald Haacke vergrößerte sie um das Vierfache für die Zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in der Neuen Wache Unter den Linden. Auch das Plakat „Nie wieder Krieg!“ kommt vielen in den Sinn, wenn sie an Käthe Kollwitz denken. Geht sie darin auf?

Josephine Gabler fasziniert vor allem die Vielseitigkeit und das Künstlerinnentum von Käthe Kollwitz: „Selbst ein Plakat, das zur damaligen Zeit ja nur ein paar Wochen hängen sollte, gestaltet sie so akribisch, dass sie auch künstlerisch zufrieden ist. Diese Plakate strahlen bis heute ihre Wirkung aus.“ Es ist übrigens auch nicht ganz zutreffend, Kollwitz vollständig auf das Düstere, brutal Sozialrealistische festzulegen – es gibt in ihrem Werk auch entspannte, heitere Momente, in der Frühphase ihres Schaffens und Ende der 1920er-Jahre, als sie Großmutter wurde. Da entstanden auch farbige Bilder, Aktzeichnungen und verträumte Szenen. „Das wäre ein Ausstellungswunsch von mir“, sagt Josephine Gabler, „wieder einmal das farbige Werk von Käthe Kollwitz zu zeigen“. Auf den erweiterten Flächen im ersten Obergeschoss dürfte dies in den kommenden Jahren möglich sein.

Eine kleine Skulptur ist dem Museumsgründer gewidmet

Wir betreten nun den Theaterbau, ein großzügiges Foyer mit Garderobe und Kassenbereich nimmt uns in Empfang. Links, wo die Verwaltungs- und Vermittlungsbereiche eingerichtet werden, begrüßt eine kleine, von Waldemar Grzimek angefertigte Bronzeskulptur die Besucherinnen und Besucher. Sie zeigt Hans Pels-Leusden, ohne den es das Kollwitz-Museum gar nicht geben würde. Ein umtriebiger Kunsthändler, Sammler und Maler (1908-1993), dessen Galerie am Kurfürstendamm ab den 1960er-Jahren zu einer wichtigen Adresse des West-Berliner Kulturbetriebes wurde. Pels-Leusden präsentierte dort bald auch Arbeiten der 1945 verstorbenen Käthe Kollwitz. Die daraus hervorgegangene Sammlung bildete den Grundstock für das Museum, das 1986 eröffnet wurde. Die Sammlung des Kollwitz-Museums umfasst ungefähr 250 Druckgrafiken, hinzu kommen noch Zeichnungen, Zustandsdrucke und ähnliche Arbeiten. Hinzu kommt das vollständige kleinplastische Werk, darunter auch die von Harald Haacke vergrößerte Pietà und die Mutter mit zwei Kindern, die jetzt noch in der Fasanenstraße steht.

Josephine Gabler berichtet von den ersten Reaktionen der Gäste, während wir die Ausstellungsräume ansteuern. Die seien überwiegend positiv ausgefallen, „manche haben ganze Romane ins Gästebuch geschrieben“. Man versteht sofort, warum: Die Ausstellung hat nichts Verwinkeltes mehr, sie wirkt auf einer Ebene wie eine vollständig schlüssige Zusammenschau. Das gedämpfte Kunstlicht, das die Arbeiten schützt, schafft eine etwas weihevolle Atmosphäre.

Käthe Kollwitz: Frau mit totem Kind. Radierung, 1903.

Foto: akg-images / picture alliance / akg-images

Übertitelt ist die Schau übrigens mit einem selbstkritischen Zitat von Käthe Kollwitz, das sie 1922 in ihrem Tagebuch notierte: „Aber Kunst ist es doch“. Auf 300 Quadratmetern sind fast 100 Werke zu besichtigen. Den Anfang macht ein bebilderter Lebenslauf von Käthe Kollwitz mitsamt frühen Arbeiten von ihr, darunter der Zyklus „Ein Weberaufstand“. Käthe Kollwitz hatte im Februar 1893 die Uraufführung des Dramas „Die Weber“ von Gerhart Hauptmann in Berlin erlebt und sich intensiv mit dem Stoff beschäftigt – ihr Zyklus galt als subversiv, Kaiser Wilhelm II. verweigerte ihr auf der Großen Berliner Kunstausstellung 1898 eine Medaille. „In der Regel“, sagt Josephine Gabler, „werden die grafischen Zyklen von Käthe Kollwitz genommen und als Solitäre, als Highlights ihrer Werkgeschichte interpretiert. Mir dagegen war es wichtig, zu zeigen, was sie dazwischen und daneben noch gemacht hat: Einzelblätter, zum Teil auch verworfene Blätter. Um diese Zyklen ein bisschen mehr in ihr Gesamtwerk und auch in die jeweilige Epoche einzuordnen.“

Woher kam Käthe Kollwitz’ waches Interesse an sozialer Realität, an Arbeitsbedingungen des Proletariats, an Missständen aller Art? Es wurde schon in ihrem Königsberger Elternhaus geprägt, erläutert Josephine Gabler. Es war nicht nur pietistisch, sondern auch sozial ausgerichtet, Vater und Bruder standen der Sozialdemokratie nahe. „Und sie hat einmal gesagt: Sie fand das Hässliche das Schöne. Das ist eine Zeiterscheinung bei den Künstlern damals: Die wollen unverbrauchte Motive. Und die findet man eben in der Arbeiterschaft: Abgekämpfte Gesichter, ausgemergelte Körper. Da gab es nichts Idealisiertes und nichts Geschöntes.“

Das Trauma mit dem Sohn Peter

Im Uhrzeigersinn gehen wir durch die thematisch gegliederten Räume. In den Kabinetten gibt es Schwerpunkte wie „Tod“, „Bilder vom Elend“, auch „Aktdarstellungen“. Immer wieder sind Selbstporträts von Käthe Kollwitz eingestreut, die belegen, dass sie auch auf sich selbst und den eigenen Alterungsprozess mit derselben Präzision blickte, mit der sie auch andere Menschen porträtierte. Im Kapitel „1920er-Jahre“ werden auch heitere, gelöste Phasen im Schaffen von Käthe Kollwitz erfahrbar, Lichtstrahlen in einem insgesamt sehr düsteren Werk.

Das in einer furchtbaren Erfahrung gründet. Ihr zweiter Sohn Peter wollte in den Ersten Weltkrieg ziehen. Sein Vater Karl war dagegen, Käthe Kollwitz wirkte auf ihn ein. Peter starb 1914 in Westflandern – ein Trauma für die Mutter, das sie zeitlebens nicht verwinden konnte. „Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden“: Mit einem Zitat Goethes stellte sie sich bereits im Oktober 1918 gegen Richard Dehmel, der die Jugend zu den Waffen rufen wollte. Manch einer hat in ihrem eindrucksvollen Werk „Mutter mit totem Kind“ von 1903 schon eine Vorahnung des Ereignisses erkennen wollen – aber das hieße, etwas viel in dieses Bild zu interpretieren, das auf ergreifende Weise mütterlichen Verlustschmerz thematisiert. Für Josephine Gabler ist es die eindrucksvollste Arbeit der Sammlung.

In die man sich noch stundenlang vertiefen könnte im wiedergeborenen Museum, aber die Zeit ist um. Ein baldiger Wiederbesuch ist dringend angezeigt.

Josephine Gabler: Zur Person

Ausbildung:Josephine Gabler wurde in Bayreuth geboren und zog mit ihrer Familie nach Berlin, als sie drei Jahre alt war. Sie wuchs in Zehlendorf auf und studierte an der Freien Universität Kunstgeschichte, Geschichte und Literaturwissenschaften. In ihrer Magisterarbeit widmete sie sich den Skulpturen von Käthe Kollwitz. Es folgten eine Jahre als Freelancerin am Georg Kolbe Museum. Josephine Gabler leitete eine neu gegründete Bildhauerstiftung, bevor sie nach Passau ging, um dort zehn Jahre lang das Museum für moderne Kunst zu leiten. Nachdem der Direktorenposten am Käthe-Kollwitz-Museum 2018 vakant geworden war, ging Josephine Gabler zurück nach Berlin.

Das Museum: Das Käthe-Kollwitz-Museum besteht seit 1986. Es gründet auf der Sammlung des Malers und Kunstfreundes Hans Pels-Leusden, der ab den 1960er-Jahren in seiner Galerie am Kurfürstendamm regelmäßig Werke von Käthe Kollwitz ausstellte. Die Sammlung des Museums umfasst unter anderem 250 Druckgrafiken und das gesamte kleinplastische Werk. Seit einigen Wochen werden die Bestände am neuen Standort im Theaterbau des Schlosses Charlottenburg am Spandauer Damm präsentiert.