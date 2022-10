Verkehr Unfall an Landesgrenze: Drei Verletzte aus Brandenburg in MV

Buschhof/Zempow. Bei einem Unfall in Buschhof (Mecklenburgische Seenplatte) sind am Donnerstag drei Menschen aus dem Land Brandenburg verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher sagte, hatte eine 64-jährige Autofahrerin an einer Kreuzung die Vorfahrt eines anderen Autos übersehen. Beim Zusammenstoß wurde die 64-Jährige aus Rheinsberg schwer verletzt und kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die beiden Insassen des anderen Autos - ein 32-jähriger Fahrer und seine Beifahrerin - kamen verletzt in eine Klinik nach Neuruppin. Sie kamen aus Königs Wusterhausen.

Ein Auto wurde gegen einen Stromverteilerkasten und eine Anlage eines Wasserversorgers geschleudert, die ebenfalls beschädigt wurden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 18.000 Euro geschätzt. Buschhof liegt an der Landesgrenze Mecklenburgs zum Land Brandenburg, der nächste Ort in Brandenburg ist Zempow.

© dpa-infocom, dpa:221020-99-200352/2 (dpa)