U6-Bauarbeiten in Tegel: Bis Frühjahr 2025 kein U-Bahn-Verkehr

Berlin. Die Tage, an denen U-Bahnen zwischen den Stationen Kurt-Schumacher-Platz und Alt-Tegel fahren, sind fürs Erste gezählt. Ab dem 7. November wird dieser Abschnitt der Linie U6 voll gesperrt, und das für deutlich über zwei Jahre. Erst im Frühjahr 2025 erwarten die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) die Wieder-Inbetriebnahme der bis dahin völlig erneuerten Strecke. In der Zwischenzeit müssen Fahrgäste in Tegel auf Schienenersatzverkehr umsteigen.

Die Zahlen verdeutlichen, wie viel die BVG bei ihrem rund 100 Million Euro teuren Investitionsvorhaben in den nächsten Monaten und Jahren zu tun hat: Unter anderem werden 2300 Meter Dammstrecke, 6500 Meter Gleis und acht Brückenbauwerke erneuert. Dazu werden vier U-Bahnhöfe grundinstandgesetzt, zwei von ihnen – Borsigwerke und Holzhauser Straße – werden in dem Zuge zudem mit Aufzügen ausgestattet und damit barrierefrei. Und nicht zuletzt muss die U-Bahnbrücke über der Seidelstraße abgerissen und völlig neu gebaut werden. Allein die Dauer dieses Brückenneubaus kalkuliert die BVG mit rund zwei Jahren. Und ohne das Bauwerk ist auch kein U-Bahn-Verkehr möglich.

Seit Längerem ist bekannt, dass die inzwischen über 60 Jahre alte Spannbetonbrücke ersetzt werden muss – wobei der genaue Zustand nicht so ganz klar ist. „Bei der Bauweise sind die tragenden Stahlseile in der Konstruktion drin“, erklärt U-Bahn-Bauchef Uwe Kutscher. Der Nachteil: Weil sich die Spannseile im Beton befinden, kann man auch nicht erkennen oder prüfen, wie es um sie steht. Klar ist aber: Über die vielen Jahre kann Wasser in das Bauwerk eindringen, sodass die Seile beginnen, zu rosten. „Irgendwann ist so ein Punkt, dass so ein Seil aufgrund der Spannung schlagartig reißen kann. Das ist die große Gefahr, die wir hier haben“, sagt Kutscher. Gutachter hatten deshalb schon vor Jahren einen Neubau empfohlen.

Bahndamm der U6 wird durch sieben Meter lange Pfähle gesichert

Im kommenden Frühjahr soll die alte Brücke dann kontrolliert abgerissen werden, voraussichtlich muss dafür für ein Wochenende der Abschnitt der Seidelstraße gesperrt werden. Dann folgt der Neubau. Eine Stütze auf dem Mittelstreifen soll Sicherheit schaffen, das neue Bauwerk insgesamt langlebig sein. „Die Stahlbrücke ist ein Element, das 100 Jahre in etwa halten sollte und auch prüfbar und erneuerbar ist“, sagte Kutscher. Für die Zeit des Neubaus soll jeweils eine Straßenhälfte gesperrt werden, der Verkehr also in beide Richtungen über die noch freie, andere Fahrbahn geführt werden.

Uwe Kutscher, Bauchef bei der U-Bahn, stellte das komplexe Bauprojekt an der U6 in Reinickendorf vor.

Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

Umfassend sind auch die Pläne für den Bahndamm. Dieser wurde in den 1950er-Jahren aus dem Sand aufgeschüttet, der für den U-Bahn-Tunnelbau zwischen Seestraße und Kurt-Schumacher-Platz entnommen wurde. „Dieser Sand hat aber nicht die Tragfähigkeitseigenschaften, die man für den Unterbau eines Bahndamms eigentlich braucht“, sagt Kutscher. Um wenig Grundstücke in Anspruch zu nehmen, sei zudem die Böschung so steil wie möglich errichtet worden – auch das sei von Beginn an ein Problem gewesen. Immer wieder sei der Bahndamm abgesackt, im Gegenzug wurde dafür immer neuer Schotter auf die Trasse geschüttet, um die Gleise auf dem ursprünglichen Höhenniveau zu halten.

Nun soll der Damm gesichert werden, mithilfe von circa sieben Meter langen Bohrpfählen, die im Abstand von drei Metern in den Boden gesetzt werden. Auch der Gleisober- und unterbau sollen nach dem aktuellen Stand der Technik erneuert werden, ebenso wie die dazugehörigen Ausrüstungen wie die Kabeltrassen.

BVG-Bauprojekt bei der U6 betrifft 25.000 Fahrgäste täglich

Das Vorhaben betrifft rund 25.000 Fahrgäste, die täglich auf dem Abschnitt fahren, und ab dem 7. November auf Busse umsteigen müssen. Wer die gesamte Strecke fährt, benötigt im Vergleich zur U-Bahn dann etwa 15 Minuten länger, schätzt die BVG. Damit die Busse nicht im Stau stehen, wird zwischen Eichborndamm und An der Mühle in beide Richtungen eine Busspur eingerichtet, entsprechend verringert sich der Platz für den Autoverkehr. Dort, wo die Haltestellen für den Ersatzverkehr eingerichtet werden, können zudem teilweise Parkplätze wegfallen.

Ergänzt wird das Bus-Angebot, wie zuletzt bereits bei anderen Bauarbeiten der BVG geschehen, durch Jelbi-Punkte, an denen E-Scooter und Fahrräder von verschiedenen Anbietern ausgeliehen werden können. Unter anderem wurde der Einsatz von Sharing-Fahrzeugen bereits bei Straßenbahn-Bauarbeiten in Pankow getestet, Anbieter wie auch BVG bewerteten die Nachfrage nach E-Scootern und Co. als positiv. Das Abstellen der Fahrzeuge soll im Falle des Bauprojekts an der U6 aber lediglich an den vorgegebenen Punkten möglich sein, hieß es.

Takt auf dem übrigen Abschnitt der U6 kann leicht verdichtet werden

Dass auf die Sperrung der U-Bahn-Strecke mit einem dichteren Takt bei der S-Bahn reagiert wird, ist dagegen nicht umsetzbar, ebenso wenig wie der Einsatz zusätzlicher Wagen. Bauchef Kutscher erklärte das damit, dass die nahe Strecke nur eingleisig sei und die Länge der Bahnsteige nicht ausreiche, um dort längere Züge halten zu lassen. Dafür profitieren Fahrgäste auf der restlichen Strecke der U6 von den Bauarbeiten: Weil durch die Sperrung des Abschnitts in Reinickendorf Züge frei werden, können diese den Takt auf der übrigen U6 leicht verstärken. Um circa eine halbe Minute sollen die Abstände zwischen den Zügen verkürzt werden.

Für die Bauarbeiten am nördlichen Teil der U6 besteht auch ein gewisser Zeitdruck, wie Kutscher deutlich machte. Denn im Anschluss soll die Grundsanierung der Autobahn A111 starten, und eine Überschneidung der Projekte in jedem Fall vermieden werden. Mit diesem Vorhaben steht den Reinickendorfern dann das nächste Riesen-Bauprojekt bevor. Für die Autobahn-Sanierung wird sogar mit einer Bauzeit von bis zu acht Jahren gerechnet.