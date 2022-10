Dunkle Jahreszeit: So schützen Sie sich gegen Einbrecher

Berlin. Kaum wird es abends früher dunkel, wittern Einbrecher ihre Chance. Denn in der Dunkelheit bleiben sie meist unbeobachtet und können so einfacher in Häuser und Wohnungen einsteigen und Wertgegenstände stehlen. Es gibt aber ein paar Tipps, um es den Tätern schwer zu machen.

So sollte jeder, auch wenn er zuhause ist, die Eingangstür abschließen – auch tagsüber. Wer das Haus verlässt, sollte zum einen zweimal abschließen und die Tür nicht einfach nur ins Schloss fallen lassen. Auch Keller- und Dachbodentüren sollten immer abgeschlossen werden.

Zum anderen sollten Fenster niemals auf Kipp gelassen werden. „Gekippte Fenster und Balkontüren sind von Einbrechern ganz besonders leicht zu öffnen“, heißt es seitens der Polizei. Helfen können auch abschließbare Fenstergriffe. Hier gilt aber: Die Schlüssel weder stecken noch sichtbar liegen lassen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeitschaltuhren an Lampen lassen Wohnung bewohnt aussehen

Sinnvoll ist es, die eine oder andere Lampe an eine Zeitschaltuhr zu schließen, so dass der Wohnraum abends beleuchtet ist und es aussieht, als wäre jemand Zuhause, obwohl dem nicht so ist.

Genau so wichtig, wie diese Vorsichtsmaßnahmen und eine technische Ausstattung ist aber auch die Nachbarschaft. So könnte einer der Nachbarn dabei helfen, das Haus beziehungsweise die Wohnung bewohnt aussehen zu lassen, indem er während einer längeren Abwesenheit den Briefkasten leert. Aber auch man selbst sollte ein Auge auf ältere Hausbewohner haben. Menschen, die ältere Nachbarn aufsuchen wollen, sollte man fragen, was sie wollen. Generell sollte man niemals fremde Personen in die Wohnung lassen. „Nutzen Sie Türspion und Sperrbügel oder Kette“, raten die Experten der Polizei.

Polizei berät in den eigenen vier Wänden zu technischer Ausrüstung

Generell sollte sich niemand scheuen, die Polizei zu rufen, sobald einem etwas seltsam vorkommt oder man klirrende oder krachende Geräusche hört. Die Polizei warnt aber: Niemals versuchen, Einbrecher festzuhalten.

Wer sich unsicher ist, wie man technisch am besten das Zuhause aufrüstet, holt sich am besten fachmännische Beratung von der Polizei. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle Einbruchschutz beim Landeskriminalamt Berlin geben Tipps. Es ist eine telefonische Beratung unter (030) 4664-979999 genauso möglich, wie eine vor Ort, Platz der Luftbrücke 5 (Mo. 10-18 Uhr, Di.-Do. 8-15 Uhr), oder bei einem selbst Zuhause.

Lesen Sie auch:

Mit Pflasterstein auf Kopf eingeschlagen – Polizei fahndet

Überfälle auf Tankstelle – Tatverdächtiger stellt sich