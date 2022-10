Franziskanerinnen-Konvent in Berlin schließt

Berlin. Der katholische Erzbischof Heiner Koch verabschiedete die zuletzt noch vier Ordensschwestern und ihre Oberin am Donnerstag mit einem Gottesdienst in der Klinik an der Budapester Straße. Zwei Schwestern Mitte 80 gehen nun in ein Altersheim des Ordens, ihre Mitschwestern bekommen neue Aufgaben außerhalb Berlins. Ihre Gemeinschaft war für einen Konvent am Ende einfach zu klein.

Dem Krankenhaus werden sie fehlen, ist sich Kliniksprecherin Corinna Riemer sicher. Zwar arbeiten in der Pflege schon länger fast ausschließlich weltliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber da die Nonnen im Haus wohnten, kümmerten sie sich um viele Kleinigkeiten: „Die waren einfach immer da, immer präsent“, sagte Riemer.

Nonnen kümmerten sich um viele Kleinigkeiten

Abends löschten sie wenn nötig das Licht oder schlossen die Türen ab, an Feiertagen schmückten sie das Haus. Und um Kranke und ihre Angehörigen kümmerten sich die rund um die Uhr anwesenden Ordensfrauen auf besondere Weise: Sie hatten in einem verdichteten Klinikalltag auch dann noch Zeit, wenn ihre weltlichen Kolleginnen und Kollegen nach einer stressigen Schicht nach Hause gingen. „Diese Zeit wird fehlen, die Aufmerksamkeit, ein offenes Ohr“, sagte Riemer.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Geschichte des Krankenhauses ist eng mit dem Orden verbunden. Im Jahr 1908 bat der Chirurg Eduard Wolffenstein die Kongregation der Franziskanerinnen vom heiligen Märtyrer Georg zu Thuine um Ordensschwestern, die die Pflege in seiner Privatklinik übernehmen. So legte die Ordensgemeinschaft den Grundstein für das Franziskus-Krankenhaus, indem sie zwölf Franziskanerinnen in die Klinik entsandte. Mit Hilfe der Ordensschwestern wuchs das Krankenhaus über die Jahre beständig. Heute verfügt das Krankenhaus über 200 Betten in den Abteilungen Urologie, Innere und Palliativmedizin sowie Chirurgie.