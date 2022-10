Berlin: Mietenstopp kommt – 340.000 Berliner Haushalte können sich freuen

Berlin. Gute Nachricht für die Mieter von rund 340.000 Wohnungen in Berlin. Die sechs landeseigenen Unternehmen Degewo, Howoge, Gewobag, Gesobau, Stadt und Land sowie WBM werden im gesamten kommenden Jahr auf Mieterhöhungen sowie Kündigungen verzichten. Das kündigte Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) am Donnerstag an.

„Ich habe der Regierenden Bürgermeisterin vorgeschlagen, das Kündigungsmoratorium bei den Landeseigenen Wohnungsunternehmen auf das ganze Jahr 2023 zu erstrecken und zusätzlich als Teil des Berliner Entlastungspakets bis Ende 2023 auf Mieterhöhungen zu verzichten“, so Geisel in einer Pressemitteilung. „Die Regierende Bürgermeisterin hat dem zugestimmt.“

Damit dürfte gesichert sein, dass die Entlastung für rund 20 Prozent der rund 1,7 Millionen Mieterhaushalte in Berlin beschlossene Sache ist. Denn Linke und Grüne werden sich nicht dagegen aussprechen.

Ohnehin sind der Stadtentwicklungssenator und die Regierende Bürgermeisterin mit dieser Zusage einer Forderung der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus nur knapp zuvorgekommen. Der Koalitionspartner fordert neben einem einjährigen Mietenstopp bei den landeseigenen Unternehmen auch einen sechsmonatigen Mietenstopp in ganz Deutschland für alle Mieterinnen und Mieter.

Berlins Grüne fordern Mietenstopp auch für private Vermieter

„Immer mehr Menschen haben Angst, dass sie sich ihr tägliches Leben und ihr Zuhause nicht mehr leisten können. „Wenn die steigenden Energiepreise das Geld für die täglichen Mahlzeiten auffressen, dann ist es Zeit, auf die Bremse zu treten“, begründete Werner Graf, Fraktionsvorsitzender der Partei. Berlin sei gefordert, alles zu tun, um die Menschen schnell und unbürokratisch zu entlasten oder zumindest nicht stärker zu belasten.

„Wir brauchen einen Mietenstopp jetzt und sofort für ein Jahr. Die Stadt Potsdam macht es vor und hat für das kommunale Wohnungsunternehmen einen Mietenstopp erlassen“, ergänzte Katrin Schmidberger, Sprecherin für Wohnen und Mieten.

Aber auch die restlichen 80 Prozent der Mieterhaushalte in Berlin müssen geschützt werden. „Ein vorerst sechsmonatiger Mietenstopp für alle Mieterinnen und Mieter in angespannten Wohnungsmärkten wäre das Mindeste“, so die Grünen-Politikerin. Entweder die Ampel stoppe selbst die Mieten oder gestatte den Ländern eine Öffnungsklausel im Bundesmietrecht: „Es ist an der Zeit, auch die privaten Wohnungsunternehmen in die Pflicht zu nehmen.“

