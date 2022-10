Neuen Freund der Ex-Partnerin lebensgefährlich verletzt

Berlin (dpa/bb). Aus Hass und Eifersucht soll ein 38-Jähriger den neuen Freund seiner Ex-Partnerin attackiert haben - nun soll er wegen versuchten Mordes vor Gericht kommen. Die Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben, wie ein Sprecher am Mittwoch mitteilte. Der Beschuldigte habe sein Opfer für das Scheitern der Beziehung verantwortlich gemacht, hieß es.

Am 14. Juli habe der 38-Jährige dem Paar in Berlin-Charlottenburg aufgelauert und sei mit einem Messer und einem Ast auf den Geschädigten zugerannt. Das Opfer habe vergeblich versucht zu fliehen und massive Stiche am Rücken, dem Brustkorb und an den Armen davongetragen.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach den Ermittlungen hat der Beschuldigte rund eine Woche vor der Tat von der neuen Beziehung seiner Ex-Partnerin erfahren, mit der er einen Sohn hat. Darüber sollen der Mann und die Frau am Telefon heftig gestritten haben. Am Tattag soll der Mann aus der Dominikanischen Republik erst von seinem Opfer abgelassen haben, als Zeugen eingriffen.

Der Beschuldigte befindet sich laut Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft, nachdem er sich zwei Tage nach der Tat selbst beim Amtsgericht Tiergarten gestellt hatte.

© dpa-infocom, dpa:221019-99-185576/2 (dpa)