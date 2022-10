CDU-Abgeordneter soll jüdisches Symbol abreißen lassen haben

Berlin. Es ist ein ungewöhnlich warmer Oktoberabend in Berlin Mitte. Im Hinterhof eines Wohnhauses scheint aus einer kaum zwei Quadratmeter großen Hütte, die aus Holzpfeilern, Bambusrohren und Tüchern besteht, Kerzenlicht. Im Innenraum der offenen Konstruktion stehen auf einem schmalen Tischlein eine Flasche Wein, selbst gebackenes Brot und ein bunter Salat. „Und breite über uns aus den Schirm Deines Friedens“ ist auf Hebräisch und in weiteren Sprachen an die Hüttenwand geschrieben.

Familie und Freunde kommen zusammen

So eine Sukka genannte Hütte errichten religiöse Juden für das siebentägige Laubhüttenfest. Eine Woche sollen Gläubige laut Tora darin wohnen. „Das kann ich nicht ganz einhalten. Aber seit Sonntag sind meine Kinder, zwei ukrainische Frauen, die hier wohnen und ich jeden Abend dort zusammen gekommen. Bis die Sukka am Mittwoch plötzlich verschwand“, sagt Olaf Herfurth, ein Deutscher jüdischen Glaubens.

Was war passiert? Schon ein Jahr zuvor habe Herfurth bei der Hausverwaltung und beim Vorsitzenden des Verwaltungsbeirates angekündigt, für sieben Tage so eine Hütte errichten zu wollen. „Die Hausverwaltung vertrat die Meinung, dass das Aufstellen einer Sukka das Einverständnis aller Miteigentümer bedarf. Weil dies in Anbetracht der Kürze der Zeit nicht möglich war, habe ich schweren Herzen darauf verzichtet“, sagt Herfurth. Von der Verwaltung habe er in dieser Zeit nichts mehr zu dem Thema gehört. Bis vor kurzem.

Hütte verschwindet während Abwesenheit

Am 9. Oktober habe er die Hütte mit seinem elfjährigen Sohn und seiner Tochter aufgebaut. Am Dienstag habe ihn die Nachricht der Verwaltung erreicht, dass die Hütte innerhalb eines Tages entfernt werden müsse. Als er am nächsten Tag ein Fotos des leeren Gartens bekommen habe, sei ihm klar gewesen: Die Drohung wurde wahr gemacht. Später habe er Teile in der Tiefgarage gefunden, und sie wieder aufgebaut.

Hinter dem Vorgehen könne laut Herfurth nur der Vorsitzende des Verwaltungsbeirates stecken. Ein Gremium, welches bei Wohnungseigentümergemeinschaften vermittelt. Brisant: Es soll sich dabei um ein Mitglied der CDU-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlottenburg-Wilmersdorf handeln. Zwischen dem Mieter und dem Vorsitzenden habe es schon oft Streit gegeben. „Mein Glaube hat dabei aber nie eine Rolle gespielt. Ich denke nicht, dass er ein antisemitisches Motiv hat“, sagt Herfurth.

Er sei daher eher traurig als wütend. Er habe gehofft, der Vorsitzende würde diesmal einlenken. Er habe im Vorfeld über die Gründe des Hüttenbaus und das jüdische Fest aufgeklärt. Von der Hausverwaltung habe er nach seiner Anfrage im vergangenen Jahr keine Nachricht erhalten, dass die Eigentümergemeinschaft dem Vorhaben widersprochen hätte. Deshalb habe er die Hütte in diesem Jahr schließlich aufgebaut.

Jüdische Kantorin über Vorfall entsetzt

Die jüdische Kantorin Avitall Gerstetter sagt, sie sei über den Vorfall entsetzt. „Religiös werden wir in diesem Land immer Gäste sein“, reagierte sie auf Facebook. Am Freitagabend besuchte sie Olaf Herfurth im Gemeinschaftsgarten und feierte in der wieder aufgebauten Hütte mit der Familie. Für sie steht der Vorfall in einer Reihe mit antisemitischen Vorfällen in der Vergangenheit. „Er ist ein weiterer Teil des unguten Gefühls, das Juden in Deutschland in den vergangenen Jahren wieder begleitet“, so die Kantorin.

Auch Herfurth sagt, es sei zumindest unsensibel, ein Symbol sichtbaren jüdischen Lebens, welches vor der NS-Zeit in vielen Hinterhöfe zu sehen war, abzureißen. 80 Jahre nach der Schoa eine Sukka zwangsweise zu entfernen, sei ein unerhörter und entsetzlicher Vorfall. Zudem gebe es laut Mietvertrag kein Verbot, den Gemeinschaftsgarten in dieser Form zu nutzen. „Er könnte zugeben, einen Fehler gemacht zu haben. Aber sowohl die CDU-Fraktion als auch Hartmann dementieren oder schweigen zum Vorfall“, sagt Gerstetter.

CDU und Abgeordneten reagieren nicht auf Anfragen

Der Abgeordnete reagierte auf mehrere Anfragen unserer Zeitung seit Freitag nicht. CDU-Fraktion und Kreisverband verweisen darauf, dass es sich um eine private Angelegenheit des Abgeordneten handeln würde. Am vergangenen Sonntag endete das Laubhüttenfest. Die Hütte wurde zerlegt und soll im kommenden Jahr wieder aufgebaut werden. „Ich kenne aus einer anderen Wohnung einen Witz. Dort hat der Vermieter gesagt, die Hütte ist in sieben Tagen verschwunden. Damit könnten wir leben“, sagt Olaf Herfurth. Schließlich endet das Fest immer nach genau sieben Tagen.

Hintergrund

Die Sukka wird im Herbst für eine Woche errichtet und bewohnt: In der Hütte wird gegessen, gefeiert und geschlafen. Die Laubhütte soll an die Wohnstätten der Israeliten während des Auszugs aus Ägypten erinnern. Das damit verbundene Fest Sukkot steht auch für Erntedank und ist ein Verweis auf die Sesshaftigkeit der Feiernden. Die Laubhütten werden als einfache Behausungen aus Stoff, Plastikplanen oder Holz gebaut werden. Sie können aber auch in einen Raum integriert werden. Sie müssen mindestens zweieinhalb Wände haben und durch das durchlässige Laubdach müssen nachts Sterne sichtbar bleiben.