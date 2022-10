Berlin bekommt schneller flächendeckendes Breitband

Berlin. Mit dem Ausbau der Infrastruktur für schnelles Internet geht es in Berlin schneller voran als angenommen. Das berichteten Vertreter wichtiger Telekommunikationsunternehmen am Mittwoch im Ausschuss für Digitalisierung des Abgeordnetenhauses. „Es läuft sehr, sehr gut“, sagte Alexander Vogler, Leiter Technik für Ostdeutschland bei der Deutschen Telekom. Probleme, bis 2030 in der Hauptstadt flächendeckend Glasfaserkabel verlegt zu haben, sieht der Manager nicht: „Eventuell sind wir auch ein oder zwei Jahre früher dran.“

Im Rahmen der Gigabit-Strategie der Senatswirtschaftsverwaltung kooperiert das Land mit acht Unternehmen abgeschlossen, die die leistungsfähigen Kabel bis in die Randbezirke der Stadt verlegen und den Anliegern Verträge über schnelles Internet anbieten. Ein Gigabit ist ungefähr 60 Mal schneller als ein herkömmlicher DSL-Anschluss. Sebastian Askar, verantwortlich für die Gigabit-Strategie, sagte, das Ziel eines flächendeckenden 5G-Standards für den Mobilfunk bis 2025 sei nach derzeitigem Stand zu erreichen.

Berlin setzt auf den Netzausbau durch die privaten Telekommunikationsunternehmen

Sollten die privaten Anbieter in weniger dicht besiedelten Gegenden Lücken lassen, müsste der Senat diese mit öffentlicher Förderung schließen. Aber Berlin fahre gut mit dem „marktgetriebenen Ausbau“ der Netze. Klagen wie aus Bayern und Hessen über ausgeschöpfte Gigabit-Fördertöpfe des Bundes sind daher aus der Hauptstadt nicht zu erwarten.

Schon heute könne die Nachfrage von Firmen nach schnellem Internet in der Regel im ganzen Stadtgebiet zügig erfüllt werden, hieß es in der Anhörung. Für 94 Prozent der Haushalte und 76 Prozent der Gewerbestandorte sei gigabitfähiges Breitband bereits verfügbar. Auch im Mobilfunkausbau liegt Berlin im Bundesvergleich vorne.

Tiefbauämter brauchen 60 neue Stellen, um die erwarteten Anträge zu bearbeiten

Dennoch schilderten die Branchenvertreter einige Probleme mit der auf mittlerweile fast 3800 gestiegenen Zahl der Ausbau-Anträge von Bürgern und Unternehmen. So lägen etwa in Pankow noch Anträge aus dem März dieses Jahres auf Halde. Treptow-Köpenicks Bezirksbürgermeister Oliver Igel (SPD) sagte, die Tiefbauämter bräuchten zusammen 60 zusätzliche Vollzeitstellen, um mit der steigenden Nachfrage mitzuhalten. Telekom-Manager Vogler berichtete von Problemen mit den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, mit den Anschlüssen in deren Häuser zu kommen. Zudem wäre es hilfreich, wenn die Telekommunikationsfirmen von der Stadt Zugang zu Daten über Hauseigentümer bekämen. Senatsmitarbeiter Askar stellte eine entsprechende Änderung der Datenschutzregeln in Aussicht.