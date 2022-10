Live-Blog: Demos in Berlin: Tausende Menschen erwartet

Im berüchtigten Ewin-Gefängnis in Teheran ist es zu Zusammenstößen und einem Brand mit mindestens vier Todesopfern gekommen. Wie die iranische Justiz mitteilte, starben bei dem Brand am Samstagabend vier Gefangene an Rauchvergiftungen.

In Berlin kommt es am Samstag, 22. Oktober, zu zwei Großdemonstrationen.

50.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind angemeldet zu einer Iran-Demo.

Bei der Veranstaltung „Solidarischer Herbst“ wird mit 20.000 Menschen gerechnet.

In der Berliner Innenstadt kann es zu vielen Verkehrseinschränkungen kommen.

„Solidarischer Herbst“ startet am Invalidenpark

Ab 12 Uhr will ein Bündnis aus Gewerkschaften und Sozialinitiativen durch das Regierungsviertel ziehen. Gefordert werden soll mehr Unterstützung angesichts der steigenden Preise und zugleich eine Energiewende.

Die Sozial- und Umweltgruppen demonstrieren in sechs deutschen Großstädten mit dem Motto „Solidarischer Herbst. Soziale Sicherheit schaffen - Energiewende beschleunigen“. In Berlin geht es um 12 Uhr am Invalidenpark los. Die Abschlusskundgebung soll um 14 Uhr am Brandenburger Tor stattfinden. Angemeldet sind dort bei der Polizei 20.000 Teilnehmer.

13.34 Uhr: Stimmen von Demo-Teilnehmern

Robert Scholz, Ex-PDS-Finanzstadtrat von Prenzlauer Berg. Der 72-jährige Historiker sagt: "Immer wenn es so grundliegende Veränderungen wie jetzt beim Geld-Preis-Gefüge gibt, werden die Menschen irre." Bei aller persönlicher Verachtung für den russischen Präsidenten, sagt Scholz, gelte es daher so schnell wie möglich dessen Krieg gegen die Ukraine zu beenden.

13.17 Uhr: Demonstrationszug setzt sich in Bewegung

Der Demonstrationszug „Solidarischer Herbst“ hat sich mit knapp einer halben Stunde Verspätung in Richtung Brandenburger Tor in Bewegung gesetzt. pic.twitter.com/FeMqbR7nby — Dennis Meischen (@DennisMeischen) October 22, 2022

Neben fairen Löhnen und Umverteilung geht es den Demonstranten vor allem um die Energiewende und ein Ende fossiler Energieträger in Deutschland.

13.05 Uhr: Galeria-Betriebsrat - Lage schon jetzt dramatisch

Ein Betriebsrat von Kaufhauskette Galeria ruft dem Publikum von der Bühne zu, ein Teil der Mitarbeiter könne schon jetzt die steigenden Energiekosten nicht mehr bewältigen. Zudem kämen neue Umwälzungen auf sie zu. Er appellierte an die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD): "Frau Giffey, verhindern Sie die Schließung der Flilialen Müller- und Wilmersdorfer Straße!"

12.55 Uhr: Aktivistin aus der Ukraine schildert Situation in ihrer Heimat

Bei den Ansprachen auf der Bühne kommt eine Umweltaktivistin aus der Ukraine zu Wort: In ihrer Heimat seien 30 Prozent der Energieversorgung zerstört, 50 Prozent der Bürger ohne Energieversorgung. "Für uns gilt es nun, diesen Winter zu überstehen."

12.35 Uhr: Veranstaltung startet mit Verspätung

Mit etwa zwanzig Minuten Verspätung sind die Redebeiträge am Invalidenplatz gestartet. Gefordert wird in Zeiten von Inflation und Gaskrise unter anderem eine solidarische Umverteilung der Übergewinne von „Kriegsgewinnlern“ und Superreichen zugunsten Bedürftiger und Armer. Ein breites Bündnis von Umwelt- und Sozialverbänden sowie Gewerkschaften verteilt derweil Flugblätter und sammelt Unterschriften.

„Hoch mit den Löhnen, runter mit den Preisen“. Gleich startet die Demonstration „Solidarischer Herbst“ vom Invalidenpark in Richtung Brandenburger Tor. Aufgerufen dazu hat ein Bündnis aus Sozialverbänden, Umweltverbänden und Gewerkschaften bundesweit in sechs deutschen Städten. pic.twitter.com/4k5KzHDRCA — Dennis Meischen (@DennisMeischen) October 22, 2022

12.31 Uhr: Linken-Spitze bei Demonstration mit dabei

12.17 Uhr: Etwa 1400 Teilnehmer am Invalidenpark

Teilnehmer versammeln sich am Invalidenpark.

Mittlerweile sind laut Berliner Polizei etwa 1400 Menschen rund um den Invalidenpark versammelt. Um 12.45 Uhr soll der Zug in Richtung Brandenburger Tor starten.

12.15 Uhr: Demo-Teilnehmerin äußert ihre Sorgen

Carla Dietrich ist mit Ehemann und gemeinsamen kleinen Kindern aus Neukölln gekommen. "Was mich herführt ist, dass ich das Gefühl habe, diese aktuelle Krise - wegen des Krieges in der Ukraine und der steigenden Energiekosten - dafür sorgt, dass die, die eh' schon wenig haben, noch mehr Geld ausgeben müssen", sagt die 42-Jährige. Zu einem "Doppelwumms", wie ihn Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt hatte, würden jetzt eher etwa Begünstigungen für Mieter gehören.

11.59 Uhr: Menschen sammeln sich im Invalidenpark

Auch im Invalidenpark in Mitte sammeln sich die Menschen. Bundesweit werden 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in sechs deutschen Großstädten erwartet. Für Berlin gehe man von „mehreren Tausend“ Demonstranten aus, so eine Sprecherin von Campact.

11.40 Uhr: Weitere Aktivisten machen sich bereit

Rund 60 Aktivisten haben sich am Platz vor dem Neuen Tor eingefunden. Im Rahmen der Demonstration „Solidarischer Herbst. Soziale Sicherheit schaffen - Energiewende beschleunigen" sammeln sie Unterschriften für die Aktion "Volksentscheid Berlin 2030 Klimaneutral". "Es kommt in den nächsten Wochen eine Menge Sammelarbeit auf uns zu", spornt der Organisator die Zuhörer an. Aber auch für die Verhinderung einer Bebauung des Tempelhofer Feldes habe es am Ende durch gemeinsame Anstrengung eine Mehrheit gegeben.

11.15 Uhr: Erste Teilnehmer unterwegs

„Solidarischer Herbst“-Demo in Berlin – Das ist die Route

Invalidenpark

Invalidenstraße

Platz vor dem neuen Tor

Robert-Koch-Platz

Luisenstraße

Reinhardtstraße



Konrad-Adenauer-Straße

Otto-von-Bismarck-Allee

Annemarie-Renger-Straße

Paul-Löbe-Allee

Heinrich-von-Gagern-Straße

Yitzhak-Rabin-Straße

Straße des 17. Juni

Platz des 18.März

Mit einer Demonstration durch Berlin will ein Frauenkollektiv an diesem Samstag, 22. Oktober 2022, die Proteste im Iran unterstützen. Angemeldet für den Demo sind bei der Berliner Polizei 50.000 Teilnehmer.

Start der Kundgebung ist um 15 Uhr an der Siegessäule. Anschließend wollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das Regierungsviertel ziehen. Der Titel der Veranstaltung lautet „Solidarität mit den Protestierenden im Iran“.

Anmelder ist laut Polizei das Kollektiv „Woman* Life Freedom Kollektiv“, das sich gegen Unterdrückung und Diskriminierung im Iran stark machen möchte. Gegen 20 Uhr soll die Demo beendet sein. Die Demonstration dürfte in der Innenstadt für erhebliche Verkehrseinschränkungen sorgen.

In Berlin kommt es seit einigen Tagen immer wieder zu Solidaritäts-Kundgebungen und Mahnwachen im Zusammenhang mit den Protesten im Iran, etwa vor dem Auswärtigen Amt oder der iranischen Botschaft. Ende September hatten sich Hunderte Demonstranten vor dem Brandenburger Tor versammelt.

Bei einem Protest in Berlin hält ein Mann ein Bild der verstorbenen Mahsa Amini in Händen.

Iran-Proteste: Auslöser war Tod der 22-jährigen Mahsa Amini

Auch der bekannte iranische Aktivist Hamed Esmaeilion ruft zu der Demonstration auf. „Wir laden die europäischen Bürger auf, nach Berlin zu kommen“, schrieb der iranische Kanadier auf Twitter. Nach dem Tod seiner Frau und Tochter tritt Esmaeilion als Aktivist mit Protest-Organisationen im Ausland gegen die Islamische Republik auf. Seine Familie starb bei dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine nahe Teheran im Januar 2020.

Auslöser der systemkritischen Massenproteste im Iran war der Tod der 22 Jahre alten iranischen Kurdin Mahsa Amini Mitte September. Die Sittenpolizei hatte sie festgenommen, weil sie die Zwangsvorschriften für das Tragen eines Kopftuchs nicht eingehalten haben soll. Die Frau starb am 16. September in Polizeigewahrsam. Seit ihrem Tod demonstrieren landesweit Tausende gegen den repressiven Kurs der Regierung sowie das islamischen Herrschaftssystem.

Iran-Demo in Berlin: Das ist die Route

Hofjägerallee (Antreteplatz)

Großer Stern

Spreeweg

John-Foster-Dulles-Allee

Yitzhak-Rabin-Straße

Straße des 17. Juni

Großer Stern (Endplatz)

Mehr zum Thema: Tagebuch einer Iranerin: „Drei Polizisten erwischen mich“