Verkehr in Berlin: Gelingt Berlin die Verkehrswende?

Berlin. „Wie sind Sie denn hierhergekommen, mit der U-Bahn, mit dem Auto...?“, fragte Moderator Hajo Schumacher die Podiumsteilnehmer zum Auftakt des Leserforums „Gelingt Berlin die Verkehrswende?“. Die Antworten gaben bereits einen gewissen Grundton vor: Zwei waren mit dem Fahrrad zum Zoo-Palast gefahren, drei mit BVG oder S-Bahn, einer kam zu Fuß. Das Auto hatte niemand gewählt. Die Auto-Verfechter hatten am Montagabend bei „Morgenpost vor Ort“ einen schweren Stand. Alle Podiumsteilnehmer und -teilnehmerinnen bekannten sich zum Umbau des Straßenlandes zu Lasten des privaten Fahrzeugverkehrs.

Wie das umgesetzt werden soll, ob der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und der Radverkehrsplan des Senats sinnvoll sind oder was aus der A 100 wird, darüber wurde im voll besetzten Kinosaal, auch mit den Gästen, engagiert debattiert. Auf dem Podium diskutierten mit Hajo Schumacher Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne); Eva Kreienkamp, Vorstandsvorsitzende der BVG; Felix Reifschneider, verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Abgeordnetenhaus; Robert Rückel, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin, und Jessica Hanack, Fachredakteurin der Berliner Morgenpost für Mobilität.

Die wichtigsten Themen des Leserforums im Überblick

Autoverkehr: Hajo Schumacher konfrontierte die Senatorin gleich zu Beginn mit einem Widerspruch: Der private Autoverkehr soll reduziert werden, aber die Zahl der zugelassenen Autos steigt stetig. In diesem Jahr kamen nach Angaben des Statistischen Landesamts besonders viele Fahrzeuge hinzu, sodass Berlin wohl noch in diesem Jahr die 1,5-Millionen-Marke knacken wird. „Das ist nicht das, wo wir hinwollen“, räumte Bettina Jarasch ein. „Wenn die Mobilitätswende mehr Lebensqualität bringen soll, mehr Sicherheit, mehr Ruhe, mehr geschützte Rad- und Fußwege, mehr Grün – dann müssen weniger Autos auf den Straßen sein“, sagte sie. „Das ist ein langer Weg.“ Es gebe sehr viele Menschen, die eigentlich wüssten, dass sie ihr eigenes Auto nicht mehr benötigen. Da brauche es aber einen „Kick“, seine Gewohnheiten zu verlassen. „Für diese Menschen müssen wir etwas anbieten“, so die Senatorin.

IHK-Vizepräsident Robert Rückel mahnte, zwar könne der Straßenraum nicht mehr vorrangig auf den privaten Autoverkehr ausgerichtet sein. Allerdings müssten dann zwingend Lieferzonen als Stellflächen für den Wirtschaftsverkehr geschaffen werden. „Es wird immer schlimmer. Wo es nur noch eine Fahrspur plus Radweg gibt, kann der Wirtschaftsverkehr nirgendwo mehr halten. Davon seien nicht nur Paketdienste betroffen, sondern etwa auch Handwerker, Pflegedienste und Entsorgungsunternehmen.

FDP-Politiker: „Es muss ein ausreichendes Angebot an Parkplätzen geben“

Parkplätze: „Gibt es ein Grundrecht auf Parken?“, fragte Hajo Schumacher Felix Reifschneider. „Nein“, sagte der FDP-Verkehrsexperte. „Die Politik hat aber selbstverständlich dafür zu sorgen, dass es ein ausreichendes, nachfragegerechtes Angebot an Parkplätzen gibt. Das heißt nicht, dass sie kostenlos sein müssen.“ Parkplätze seien ein sehr emotionales Thema, bestätigte Jessica Hanack. „Wenn ein Radweg oder eine Busspur eingerichtet werden sollen, kommt immer als erste Frage der Anlieger ,Und was ist mit unseren Parkplätzen?’, sagte die Morgenpost-Redakteurin. Deshalb sei es wichtig, die Menschen mitzunehmen und sie nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Pendler-Verkehr: Robert Rückel forderte, mehr Park-&-Ride-Plätze zu schaffen, wie es auch andere Städte täten, etwa Paris. Man könne nicht überall in Brandenburg eine gute Schienenanbindung herstellen. Die Plätze müssten aber anders ausgebaut sein als heute. Sie müssten an Bahnhöfen in Brandenburg liegen, Lademöglichkeiten für E-Autos anbieten und vor allem sicher sein.

BVG-Chefin Eva Kreienkamp verwies indes auf den Mangel an Park-&-Ride-Plätzen. Sie wolle lieber ein attraktives Mobilitätsangebot mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln schaffen, bei dem Park-&-Ride nicht mehr nötig ist. Entscheidend sei, so warf Jarasch ein, dass es gute Umsteigemöglichkeiten gebe, um zwischen unterschiedlichen Mobilitätsarten zu wechseln. Die Metropolregion Berlin-Brandenburg müsse zusammen gedacht werden. Das tue der Senat. Anfang November werde sie mit ihrem Brandenburger Amtskollegen einen Vertrag unterzeichnen, nach dem der Senat Park-&-Ride-Flächen an Bahnhöfen im Umland finanziert.

„Friedrichstraße ist keine Flaniermeile“

Friedrichstraße: „Ist das Experiment mit dem autofreien Abschnitt gelungen?“, wollte Hajo Schumacher von Jessica Hanack wissen. „Es gibt wohl wenige, die das Experiment für komplett gelungen halten, auch Bettina Jarasch nicht“, antwortete die Morgenpost-Redakteurin – und die Senatorin nickte heftig. „Es ist noch keine Flaniermeile“, so Hanack. „Auf diesem Abschnitt fahren keine Autos, aber davor und dahinter. Man läuft dort durch und fragt sich: Und nun? Wie geht es weiter?“

FDP-Mann Reifschneider wandte ein, es sei positiv, einmal etwas auszuprobieren. „Aber wenn die allergrößte Mehrheit der Gewerbetreibenden vor Ort sagt, das hat sich für mich nicht gelohnt, dann sollte einem das zu denken geben.“

„Es geht um städtebauliche Fragen in einem größeren Maßstab“

Die Friedrichstraße sei als Verkehrsversuch falsch gedacht, so Reifschneider. Es gehe um die städtebauliche Frage, wie das Berliner Zentrum aussehen soll, um Aufenthaltsqualität und Wege in einem größeren Gebiet. Es müsse möglich sein, auch in diesem Zentrum mit dem Auto unterwegs zu sein – ob in der Friedrichstraße oder einer anderen Straße, sei nachrangig.

Er habe nichts gegen Fußgängerzonen, aber sie müssten in ein Gesamtkonzept eingebettet werden. „Mit der Brechstange“ isoliert eine Straße für Autos zu sperren, sei falsch. Zudem habe der Senat die Anrainer belogen „Es hieß, der Versuch geht über sechs Monate. Aber dann wurde er verlängert und verlängert. Das schafft kein Vertrauen, sondern Misstrauen.“ Dafür bekam Reifschneider starken Beifall.

„Autobahn wird als Umfahrung der Innenstadt benötigt“

A 100: Mehrere Gäste des Leserforums betonten, sich den Bau des 17. Bauabschnitts der Autobahn A 100 zu wünschen. „Wenn wir den Verkehr aus der Innenstadt rausnehmen wollen, dann brauchen wir die A 100 als Umfahrungsmöglichkeit“, argumentierten sie. Bettina Jarasch ist erklärte Gegnerin des Projekts, hält es für ein Relikt aus der Zeit der Planung für eine „autogerechte Stadt“. Sie argumentierte indes anders und sagte betont ruhig. „Die A 100 wird nicht kommen. Nicht, weil ich mich auf der Autobahn festklebe, sondern weil der Bundesverkehrsminister einen bundesweiten massiven Sanierungsstau hat.“

Überall brächen marode Brücken zusammen. „Es gibt massenhaft Autobahnprojekte, die dringlicher sind. Ich bin ganz entspannt“, sagte Jarasch. Felix Reifschneider widersprach ihr. „Ich bin überzeugt, dass der Bund am Weiterbau der A 100 festhält, zu Recht. Viele der Verkehrsplanungen der letzten 25 Jahre gehen davon aus, dass dieser 17. Bauabschnitt vollendet wird. Berlin würde davon profitieren und sollte den Bund unterstützen.“ Robert Rückel unterstützte diese Sichtweise: „Es ist absurd, den Wirtschaftsverkehr mitten durch die Stadt zu schicken – in den Bereich, den wir beruhigen wollen.“

„Wer Straßenbahn oder U-Bahn nutzt, nutzt E-Mobilität“

Ausbau des Nahverkehrs: „Wir führen keinen Glaubenskrieg um die Frage Tram oder U-Bahn“, betonten Kreienkamp und Jarasch. Das müsse von Fall zu Fall nach Nutzen und Bedarf entschieden werden. Die Senatorin mahnte auch, bei der Diskussion um Mobilität den Klimaaspekt stärker zu berücksichtigen. Deshalb könnten nicht alle mit dem eigenen Auto unterwegs sein. „Unsere Gesundheit kann nur ein bestimmtes Maß an Hitze aushalten“, so Jarasch. „Wer Tram, U-Bahn oder S-Bahn nutzt, nutzt E-Mobilität.“

2026 soll der 800 Meter lange Lückenschluss zwischen U-Bahnhof Krumme Lanke und S-Bahnhof Mexikoplatz begonnen werden. 2028 könnte die Streckenverlängerung in Betrieb gehen. Kreienkamp rechtfertigte den langen Zeitraum mit dem aufwendigen, mehrstufigen Planungsprozess.

Jarasch: „Haben bei der Tramplanung Prioritäten gesetzt“

Bei der Straßenbahn stehen zunächst die Verlängerung der M 10 nach Moabit (bis 2023) und die Ostkreuz-Anbindung (bis 2026) an. Weitere neue Strecken kommen nicht vor 2028/2029, erklärten Kreienkamp und Jarasch. Auf die Frage, ob sie heute andere Tramlinien planen würde als ihre Amtsvorgängerin Regine Günther (Grüne), sagte die Senatorin, sie habe in der Planung Prioritäten gesetzt. Plane man zu viele Projekte gleichzeitig, komme man nicht voran. Gemeinsam mit der BVG habe sie „weitere Blockaden behoben“. Die acht rechtlich festgelegten Planungsphasen ließen sich teilweise parallel bewerkstelligen. Auch das sorge für schnellere Abläufe.

Jessica Hanack sprach sich angesichts langer Planungsvorläufe im Schienenverkehr dafür aus, den Busverkehr zu beschleunigen – mit Busspuren und der Vorrangschaltung an Ampeln. Für diese Vorrangschaltung votierten mehrere Podiumsteilnehmer. Die Senatorin stimmte zu, betonte aber, das sei technisch sehr aufwendig.

„Wir brauchen eine höhere Durchschnittsgeschwindigkeit. Das ist auch ein Kostenfaktor für uns, wir benötigen bei längerer Fahrzeit mehr Fahrer“, sagte BVG-Chefin Kreienkamp. Sie plädierte nicht nur für die Vorrangschaltung an Ampeln, sondern ebenso für Fahrradstraßen: Der Straßenraum sollte auch anders verteilt werden, um Wege zu optimieren. „Fahrradwege sind andere Wege als Buswege. Wir tun immer so, als müsste alles zur selben Zeit am selben Ort passieren“, mahnte sie.

„Radwegeplanung des Senats ist Stückwerk“

Radverkehr: Felix Reifschneider kritisierte die Radwegeplanung des Senats. Sie sei oft Stückwerk und dauere zu lange. So werde jetzt auf der Schönhauser Allee in Prenzlauer Berg auf einem 700 Meter langen Teilstück ein breiter Radweg angelegt. Unfallträchtige Kreuzungen in dem Gebiet würden aber nicht umgestaltet.

Die Senatsverwaltung scheue aufwendige Planung, monierte der FDP-Politiker. Meist nehme sie nur auf Abschnitten einer Hauptverkehrsstraße die Parkplätze weg und male einen Radweg auf. „Notwendig sind aber durchgängige und ausreichend breite Radwege.“

Jarasch konterte, Reifschneider sage nicht, wie der Radwegebau beschleunigt werden könne. Der Senat habe ein fast 900 Kilometer langes Vorrangnetz für Radwege definiert. Nun würden Prioritäten gesetzt. Eine „schnelle Eingreiftruppe“ solle die Koordination mit den Bezirken verbessern und den Radwegebau aus einer Hand planen. Bisher seien zu viele Verwaltungen damit befasst. Jarasch hatte sich in der Vergangenheit selbst unzufrieden mit dem Tempo beim Fahrradwegebau gezeigt.

E-Scooter-Anbieter mehr in die Pflicht nehmen

E-Scooter: Mehrere Gäste des Forums taten ihren Ärger über die E-Roller kund, die oft gefährlich auf Gehwegen herumliegen. „Wir haben zu viele Scooter von zu vielen Anbietern. Der Senat sollte eine Ausschreibung machen“, forderte FDP-Mann Reifschneider. Die Anbieter müssten dann zum Einbau elektronischer Sperren verpflichtet werden, damit die Scooter sich nur an legalen Abstellflächen abstellen lassen. Auch Robert Rückel forderte eine Regulierung des Rollerverkehrs. Bettina Jarasch erklärte, das neue Straßengesetz schaffe die Möglichkeit, das Abstellen der Roller zu regulieren.

Die Anbieter seien gesprächsbereit. Alle hätten eine Hotline, bei der schlecht abgestellte Roller gemeldet werden können, die dann binnen drei Stunden beseitigt werden müssen. Ein Anbieter habe bereits eine „Fußpatrouille“ angestellt, die 300 bis 400 Scooter pro Tag umsetze. Die anderen Anbieter wollten nun nachziehen. Und die BVG helfe den Bezirken, Abstellflächen für E-Roller und Fahrräder zu schaffen. „Die Scooter müssen vom Bürgersteig“, sagte Jarasch.

Ist der Berliner Verkehr aggressiver geworden?

Schließlich wollte Hajo Schumacher vom Podium noch wissen, ob im Berliner Verkehr die Aggressivität zugenommen habe. Er selbst sehe eine Tendenz zur Besserung, allerdings fahre er auch selten Auto. Robert Rückel widersprach ihm. Es sei natürlich, dass es Konflikte gebe, wenn der Straßenraum neu aufgeteilt wird. „Diese Konflikte müssen wir aushalten“, meinte er.

Jessica Hanack stimmte Rückel zu und warb erneut dafür, „nicht alle Verkehrsteilnehmer auf dieselbe Straße zu schicken“. Eva Kreienkamp sieht es aus dem Blickwinkel der BVG-Nutzerin. In Bussen und Bahnen herrsche in aller Regel ein angenehmes Klima und ein gutes Miteinander. Das empfehle sie allen, die den Autoverkehr aggressiv finden, als Alternative.

„Nicht umerziehen, Raum anders verteilen“

In Berlin seien die Menschen robuster und schneller unterwegs als etwa in mittelgroßen Städten, befand die Verkehrssenatorin. „Wir haben hier ein anderes Grundtempo.“ Aber es mache keinen Sinn, die Verantwortung für das Verkehrsklima bei den einzelnen Menschen abzuladen. „Von Erziehungsmaßnahmen halte ich nichts.“ Bei allen Konflikten gehe es darum, „wie wir mit dem knappen öffentlichen Raum umgehen“.

Deshalb, so Jarasch, sei es wichtig, mehr Raum zu schaffen, indem wir den ruhenden Verkehr reduzieren. Sie plädiere dafür, vorhandene Parkhäuser, die nicht ausgelastet sind, besser zu nutzen. In neuen Wohnquartieren sollten Quartiersgaragen gebaut werden. „Aber den Parkraum auf den Straßen brauchen wir, etwa für Radwege. Wenn die Verkehrsteilnehmer getrennt sind, fühlen sich alle sicherer. Und es gibt weniger Stress. Das erzeugt eine andere Stimmung.“ Ihr Credo laute daher: „Nicht umerziehen, Raum anders verteilen!“

„Regellosigkeit im Verkehr beenden“

Schließlich hatte FDP-Verkehrsexperte Reifschneider noch einen Gedanken, den Stress im Verkehr zu reduzieren: Er forderte, die Regellosigkeit zu beenden und Verstöße konsequenter zu ahnden. „Das kann man sofort umsetzen und sorgt für mehr Lebensqualität“, sagte er.

Autofahrer, die falsch parken, zu schnell fahren oder Radfahrer zu eng überholen, Radfahrer, die sich überall durchdrängeln, Scooternutzer, die das Gefährt irgendwo auf dem Bürgersteig stehenlassen – sie alle erzeugten auch Stress und Ärger, so der Liberale. Das zu vermeiden, sei nicht nur ein Frage der Kontrolle, sondern auch der Verkehrserziehung und zum Teil auch der Infrastruktur.

Und das sagen unsere Leser und Leserinnen

„Es kann nicht angehen, dass die Bahnen im öffentlichen Nahverkehr zu früh abfahren und man dann deswegen total lange auf die nächste Bahn warten muss.“ Sönke Schaarschmidt (20), Student aus Pankow

„Das BVG-Netz ist umfangreich, aber nicht immer zuverlässig. Oft fallen Busse aus, und man erfährt nicht, warum. Ein Ärgernis sind die überall falsch abgestellten E-Scooter.“ Katja Tolkmitt (52), Bankkauffrau aus Zehlendorf

„Ich bin oft mit dem Fahrrad unterwegs, und da nervt es total, dass viele Fahrradwege so schlecht ausgebaut oder viel zu schmal sind. Manchmal fahre ich große Umwege, nur um auf vernünftigen Wegen fahren zu können.“ Michael Lehmann (48), Sozialarbeiter aus Kreuzberg

„Die Taktfrequenz im Berliner Nahverkehr ist manchmal wirklich zu lang, da müsste es mehr Alternativen geben. Abends nutze ich daher auch oft Carsharing.“ Nora Goette (32), Pressesprecherin eines Mobilitätsanbieters aus Charlottenburg-Wilmersdorf

„Mir fehlt die Sicherheit in den öffentlichen Verkehrsmitteln, deshalb nehme ich oft das Auto. Man sollte in Busse und Bahnen nur noch mit Ticket einsteigen können, das würde viele Probleme vermeiden.“ Walter Sawada (77), Rentner aus Wilmersdorf

Diese sechs Experten saßen auf dem Podium

Bettina Jarasch (Grüne), Senatorin für Umwelt, Verkehr, Klima- und Verbraucherschutz.

Foto: Christoph Soeder / dpa

Bettina Jarasch (53) ist seit Dezember 2021 Bürgermeisterin von Berlin sowie Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz. Zuvor, ab 2016, gehörte sie dem Abgeordnetenhaus an. Von 2011 bis 2016 war sie Landesvorsitzende der Berliner Grünen. Die gebürtige Augsburgerin hat an der Freien Universität Philosophie, Politik- und Literaturwissenschaft studiert.

Felix Reifschneider, verkehrspolitischer Sprecher der FDP im Abgeordnetenhaus

Foto: FDP Berlin

Felix Reifschneider (43) ist seit November 2021 Mitglied des Abgeordnetenhauses und verkehrspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Der Diplom-Politikwissenschaftler ist in Frankfurt/Main geboren und hat in Leipzig und Marburg studiert. Seit 2012 arbeitet er im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

BVG-Chefin Eva Kreienkamp

Foto: BVG/Phil Dera

Eva Kreienkamp (60) ist seit Oktober 2020 Vorstandsvorsitzende der BVG. Zuvor war die Diplom-Mathematikerin fünf Jahre lang Geschäftsführerin bei der Mainzer Verkehrsgesellschaft. Nach ihrem Studium in Düsseldorf und München arbeitete sie unter anderem bei der Allianz-AG und baute ihr eigenes Beratungsunternehmen mit dem Fokus auf Gender- und Diversity Marketing auf.

Robert Rückel, Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin.

Foto: Privat

Robert Rückel (38) ist seit November 2021 Vizepräsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Berlin und im Präsidium auch mit Verkehrsfragen befasst. Der geschäftsführende Gesellschafter und Direktor des Deutschen Spionagemuseums ist Experte für Entwicklung und Betrieb von Museen, führte auch als Gründungsdirektor elf Jahre lang das DDR-Museum. Zudem ist er als Berater und Investor tätig.

Morgenpost-Reporterin Jessica Hanack berichtet vor allem über Mobilität, Verkehrsplanung und Verkehrspolitik.

Foto: Maurizio Gambarini

Jessica Hanack (28) ist gebürtige Spandauerin und gehört seit Juni 2018 der Lokalredaktion der Berliner Morgenpost an. Sie berichtet vor allem über Mobilität und Verkehrspolitik. Zuvor war sie Reporterin in ihrem Heimatbezirk. Jessica Hanack hat Journalistik in Magdeburg studiert, danach volontierte sie bei der „Mitteldeutschen Zeitung“ in Halle (Saale).

Moderator Hajo Schumacher mit seinem Fahrrad auf dem Viktoria-Luise-Platz in Schöneberg.

Foto: Reto Klar / FUNKE Foto Services

Hajo Schumacher (58), Chefkolumnist der Funke-Mediengruppe und Autor der Berliner Morgenpost, moderiert die Diskussionsrunde. Der aus Münster stammende Journalist und Politikwissenschaftler arbeitet auch für Magazine, Hörfunk, Online-Medien und TV. Hajo Schumacher ist zudem Verfasser etlicher Bücher, zum Beispiel „Männerspagat“ und „Kein Netz! – Wie wir unser wirkliches Leben zurückerobern“.